La Autovía 2 sumará nuevos controladores de velocidad en las próximas semanas en la zona del barrio platense El Peligro, un lugar que ha registrado accidentes fatales y que lleva a los vecinos a manifestarse desde hace meses.

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La empresa Aubasa lanzó un concurso de precios que contempla una inversión de casi 100 mil dólares (más IVA) y que incluye tanto la provisión de los equipos como su montaje, configuración y puesta en funcionamiento.

La medida busca reforzar el control de la circulación vehicular sobre uno de los principales corredores utilizados desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la costa atlántica.

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De acuerdo a la documentación oficial, las ubicaciones previstas son el Kilómetro 43, sentido ascendente; Kilómetro 46, sentido ascendente, Kilómetro 47, sentido descendente, y Kilómetro 45, sentido descendente.

De esta manera, habrá dos dispositivos para quienes circulen en sentido ascendente -hacia Mar del Plata- y otros dos para quienes lo hagan en sentido descendente -mano a Buenos Aires-.

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Los equipos tendrán capacidad para realizar la lectura simultánea de dos carriles, de modo que podrán detectar la velocidad de circulación de vehículos que transiten por ambas manos correspondientes al sector donde sean instalados.

Los dispositivos no se limitarán a registrar la velocidad, ya que de acuerdo con las especificaciones técnicas del concurso deberán contar con capacidad para estimar la velocidad de circulación de los vehículos y enviar esa información a un cartel LED asociado.

El sistema estará acompañado por un cartel de alta luminosidad, con una superficie mínima de 60 por 80 centímetros, que permitirá advertir al conductor sobre la velocidad a la que está circulando. La señalización utilizará un sistema de colores para facilitar la interpretación: el verde para velocidad dentro del límite permitido, el amarillo para velocidad de advertencia y el rojo para exceso de velocidad.

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El objetivo es que el conductor pueda conocer en tiempo real la velocidad detectada por el sistema y, en caso de superar los parámetros establecidos, recibir una advertencia visual.