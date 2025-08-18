"Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró modificar la tendencia de paralización observada durante lo que va del mes. El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago”. informaron desde Came.

Si bien, más del 87% de los comercios aplicaron promociones, predominó la compra de regalos más económicos: "Esto muestra que, aun con una amplia oferta de promociones, prevalecieron compras de menor valor. Vale recordar que en el Día del Niño 2024 las ventas ya habían caído un 14,4%", añadieron.

El ticket promedio se ubicó en $33.736, frente a los $31.987 de 2024, sin embargo, descontando la inflación, implicó una caída real del -21,1%, mientras que las ventas en volúmenes cayeron un 0,3%.

