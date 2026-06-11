La Universidad Nacional del Sur (UNS) fijó su postura institucional respecto al caso de la nutria asesinada por dos jóvenes en Bahía Blanca y aclaró que no aplicará sanciones contra el estudiante ingresante involucrado en el hecho, al considerar que ocurrió fuera del ámbito universitario y que la investigación ya se encuentra en manos de la Justicia.

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La posición fue expuesta por el rector de la casa de estudios, Daniel Vega, durante la última sesión plenaria del Consejo Superior, donde calificó lo sucedido como un hecho "absolutamente reprochable" desde el punto de vista jurídico y moral.

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"Se trata de un hecho absolutamente reprochable, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista moral, contrario a los valores de respeto, responsabilidad y cuidado de la vida que promovemos y exigimos como universidad pública. En este sentido, la UNS repudia enfáticamente este lamentable episodio", sostuvo el rector.

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No obstante, explicó que la institución carece de herramientas reglamentarias para avanzar con sanciones disciplinarias debido a que el episodio no ocurrió dentro de la esfera universitaria.

"El caso ya ha sido denunciado penalmente y se encuentra en manos de la justicia, que es el ámbito competente para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. Esta Universidad no posee facultades para imponer medidas disciplinarias por hechos ocurridos fuera del ámbito institucional", afirmó.

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En ese sentido, la conducción de la universidad consideró que corresponde aguardar el avance de la causa judicial y remarcó la importancia del debido proceso como uno de los pilares fundamentales de la vida democrática.

Vega también se refirió a la repercusión social que generó el caso y defendió el papel transformador de la educación pública.

"Entendemos y compartimos la indignación social generada, que es absolutamente legítima. Pero como conducción de esta casa de altos estudios sostenemos un principio fundamental: la UNS educa para transformar, incluso cuando se trata de personas que han cometido errores graves", expresó.

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Además, ratificó el compromiso institucional con la protección del ambiente y el respeto por todas las formas de vida, al tiempo que convocó a la comunidad universitaria a reflexionar sobre las conductas individuales y colectivas.

La postura de la UNS contrastó con la decisión adoptada por la Universidad Tecnológica Nacional, donde estudia el otro joven involucrado en el hecho.

A través de una resolución de su Consejo Directivo, la facultad dispuso la suspensión preventiva del alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación e inició un juicio académico para evaluar una eventual sanción disciplinaria.

Desde la UTN consideraron que la conducta atribuida al estudiante resulta "repudiable" e "impropia de un estudiante universitario", y señalaron que las imágenes difundidas del episodio provocaron una profunda conmoción tanto dentro de la comunidad educativa como en la sociedad en general.

De esta manera, mientras la UTN avanzó con medidas preventivas amparadas en su reglamento disciplinario, la UNS optó por limitar su intervención a una condena institucional del hecho y al acompañamiento del proceso judicial en curso.