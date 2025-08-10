Obispos de todo el país se reunieron en Mar del Plata: el fuerte mensaje que le dejaron al Gobierno de Milei
La Conferencia Episcopal Argentina cerró la Semana Social con un contundente mensaje inspirado en el legado de Francisco. Advirtieron sobre la polarización, reclamaron una economía "con rostro humano" y alertaron por los riesgos de la Inteligencia Artificial.
Reunidos en Mar del Plata para la Semana Social 2025, los obispos de todo el país enviaron este domingo un mensaje contundente a la dirigencia nacional. Sin mencionar a ningún funcionario de forma directa, reclamaron que “la política no debe someterse a la economía” y llamaron a construir una Argentina más justa, fraterna y solidaria.
El encuentro, que se desarrolló del 8 al 10 de agosto bajo el lema “La Amistad Social como sueño y camino – El legado de Francisco”, estuvo marcado por la reciente partida del Papa Francisco. Los obispos destacaron su opción por los pobres, el cuidado de la Casa Común, el llamado a la fraternidad social y su compromiso por la paz como ejes para “tejer un futuro justo y fraterno para nuestra Patria”.
En su mensaje final, alertaron que la Patria atraviesa “profundas polarizaciones” y la priorización de intereses sectoriales por sobre el bien común, lo que genera “una sociedad herida y dividida”. Frente a ese diagnóstico, insistieron en promover el diálogo social y el compromiso conjunto de todos los sectores para “organizar la esperanza”.
Uno de los párrafos más fuertes se centró en la economía y el trabajo:
“La política no debe someterse a la economía, ni esta a la tecnocracia. El mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Es imperioso que política y economía dialoguen al servicio de la vida”.
Plantearon la necesidad de diversificar la producción, generar nuevos empleos y asegurar que el trabajo digno sea “el principal organizador de la vida social”. Advirtieron que la falta de empleo hiere la dignidad y que “el trabajo sin derechos no es bendición, es explotación”. También llamaron a articular acciones entre Estado, empresas, sindicatos, economías regionales, cooperativas, emprendedores y movimientos sociales.
Además, el documento sumó una advertencia sobre el avance tecnológico: remarcaron que la inteligencia artificial y la ciencia “no son neutrales” y que, sin un criterio ético y regulaciones, pueden derivar en degradación social y ambiental. La Iglesia, señalaron, “alienta el debate honesto” para que la tecnología esté al servicio de la justicia social y el bien común.
El texto también retomó el llamado del Papa a la “opción preferencial por los pobres” como exigencia ética y evangélica. Y frente al “ritmo vertiginoso y superficial de la vida”, convocaron a una “valiente revolución cultural” que fortalezca el pensamiento crítico y el discernimiento.
El comunicado cerró con un mensaje de esperanza:
“La esperanza es audaz y sabe mirar más allá de la comodidad personal para abrirse a grandes ideales que dignifican la vida”.
