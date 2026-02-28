La Provincia dio el primer paso para avanzar en la reconversión integral del Canal Maldonado, al adjudicar la etapa II de la obra de reconstrucción, que no solo ampliará su capacidad hidráulica sino que lo transformará en un corredor urbano y ambiental para la ciudad.

Luego de un exhaustivo análisis de ofertas, el Gobierno bonaerense eligió la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que estará a cargo de intervenir un tramo clave del canal. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, apunta a dejar atrás la lógica de barrera urbana que históricamente representó el canal para convertirlo en un espacio de encuentro, paseo y recreación.

Según la memoria descriptiva oficial, además de triplicar la capacidad de transporte de agua mediante el ensanche del cauce, el proyecto contempla una nueva infraestructura compuesta por puentes vehiculares y ferroviarios, pasarelas peatonales, paseos lineales, bicisendas y piezas modulares. El objetivo es mejorar la interacción en el tejido urbano y generar nuevas oportunidades de conexión e integración social.

Según informó el medio local La Nueva, uno de los ejes centrales es vincular el balneario Maldonado con el Parque de Mayo, a través de una bicisenda y un camino peatonal que se desarrollará en el fondo del canal. Además, se intervendrán ambas márgenes para fortalecer la conexión noroeste-sudeste de la ciudad.

La obra incorporará 47 mil metros cuadrados de nuevos espacios públicos, con sectores recreativos, veredas-ciclovías, canteros, jardines, plazas, plazoletas, tribunas y gradas. También se instalarán “piezas-puente” de carácter urbano que atravesarán el canal, ampliando las áreas verdes y mejorando la conectividad entre ambas márgenes.

Con un plazo de ejecución de 365 días, la segunda etapa comenzará este mes. El canal pasará de 19 a 26 metros de ancho en su parte superior, extendiéndose tres metros hacia cada una de las calles laterales. Esto implicará la construcción del primer puente vehicular, que se levantará sobre calle Bolivia con dimensiones acordes al nuevo perfil.

En el tramo comprendido entre el balneario Maldonado y calle Don Bosco se construirán dos plazas Jardín y seis pasarelas-plazoletas de entre 6,50 y 13 metros de ancho. Estas se ubicarán a ambos lados de las vías del ferrocarril y en coincidencia con las calles Santa Cruz, Pampa Central, Líbano y Don Bosco.

Cada plataforma de hormigón contará con bancos, maceteros e iluminación, generando espacios de paso, permanencia y esparcimiento. Además, se ejecutará el primer tramo del paseo lineal en berma, que correrá por el fondo del canal entre la ruta 3 Sur y Don Bosco, y que en futuras etapas se extenderá hasta el Parque de Mayo.

El proyecto también incluye rampas de acceso y tribunas a cielo abierto que podrán utilizarse como espacios de descanso y como escenarios para espectáculos y actividades culturales.

“Estas obras transformarán al canal en un corredor urbano y ambiental, que aportará valor paisajístico y social a la ciudad. Las tribunas y escalinatas para acceder al nivel inferior podrán funcionar como espacios de descanso y estar durante el desarrollo de propuestas artísticas”, señala la memoria descriptiva oficial.