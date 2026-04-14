La protesta apunta al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, a quien le exigen el congelamiento del precio de los combustibles, la reactivación de partidas destinadas a infraestructura y el envío de fondos que, según denuncian desde la Provincia, Nación adeuda a Buenos Aires.

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Del gobierno bonaerense, asistieron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

El documento presentado ante las autoridades nacionales le exige al Gobierno de Javier Milei retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo, reactivar la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles y frenar el recorte de fondos nacionales.

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El presidente de la FAM, Fernando Espinoza, junto a intendentes de varias provincias de todo el país y de distinto origen político se presentaron este martes ante el Ministerio de Economía para exigirle al Gobierno Nacional que baje el precio de las naftas y reactive la obra pública.

La jornada contó con el acompañamiento presencial de 120 intendentes de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego. También, otros jefes comunales que no pudieron asistir se sumaron con su adhesión, acompañando esta iniciativa a la distancia.

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Te cobran un impuesto en cada litro de nafta para arreglar las rutas.

No arreglan una sola.

Y se quedan con la plata.



Por eso, intendentes de todo el país vinimos a reclamarles a Milei y a Caputo que dejen de estafar a los argentinos.



Recaudan miles de millones mientras el país… pic.twitter.com/iyyI1sMgav — Francisco Echarren (@EcharrenF) April 14, 2026

Pedido para retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, reclamo por obras paralizadas y por el recorte de fondos nacionales: intendentes y referentes políticos de todo el país presentamos un documento al ministro de Economía, Luis Caputo.



El Gobierno de Milei sigue… pic.twitter.com/11qOU8UTtg — Mario Secco (@MarioSeccoOK) April 14, 2026

LOS MUNICIPIOS ALZAMOS LA VOZ ANTE EL AJUSTE DEL GOBIERNO NACIONAL



Intendentas e intendentes de todo el país presentamos ante el Ministerio de Economía un documento que refleja la difícil realidad económica y social que atraviesan nuestros municipios. pic.twitter.com/dyceBIQj25 — Andrés Watson (@Andreswatsonok) April 14, 2026

Hoy estuvimos en el Ministerio de Economía de la Nación junto a intendentes de la FAM de todo el país. Vinimos a presentar un reclamo firme ante el ministro Caputo por el recorte de fondos que afecta directamente a cada vecino de Salto. 🧵👇 pic.twitter.com/FhpHLxmFAS — Ricardo Alessandro (@CuraAlessandro) April 14, 2026

El planteo se da en un contexto de fuerte impacto en el transporte público del AMBA, donde la reducción de subsidios derivó en una caída de frecuencias de colectivos, afectando a miles de usuarios, especialmente trabajadores y estudiantes.

En cuanto al Impuesto a los Combustibles, según denuncian, cada vez que un automovilista cargás nafta, un tercio va a Nación. "Se quedan con la plata y no hicieron ni un kilómetro nuevo”, cuestionó el ministro Katopodis.

Uno de los ejemplos más señalados es la paralización de la obra en la Ruta Nacional 5. La construcción de la autovía entre Suipacha y Mercedes, con un avance del 40%, se encuentra detenida, pese a su importancia estratégica para la producción bonaerense.