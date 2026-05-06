Un profundo dolor sacude a los extrabajadores de ILVA tras conocerse la muerte de Javier López, operario del área de control de procesos que había sido despedido luego del cierre de la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar, ocurrido a fines de agosto de 2025.

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López, conocido entre sus compañeros como “La Oveja”, integraba el grupo de más de 300 trabajadores que desde hace más de ocho meses reclaman el pago de salarios e indemnizaciones tras el cierre repentino de la empresa.

Según publicó el medio local Pilar de Todos, se quitó la vida tras arrojarse a las vías del ferrocarril luego de salir de su casa. Sus restos fueron velados en José C. Paz, donde familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós.

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El hecho fue confirmado por sus propios compañeros, quienes difundieron la noticia con profundo pesar en redes sociales. “Un compañero despedido de Ilva se quitó la vida porque no pudo soportar más lo que estamos padeciendo”, señalaron.

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El impacto entre quienes compartieron años de trabajo con López fue inmediato. “Lo vamos a extrañar, era una gran persona, un buen compañero”, expresó Marcelo Barrionuevo, recordando los años compartidos dentro y fuera de la fábrica.

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En medio del dolor, también surgieron fuertes cuestionamientos hacia la empresa. “Esto es lo que los dueños de Ilva nos hicieron moralmente y físicamente”, remarcaron.

La situación, sostienen, refleja un escenario de angustia creciente. “Estamos viviendo una angustia e incertidumbre enorme tras estos despidos”, advirtieron, al tiempo que reclamaron respuestas urgentes.

Desde la familia, el pedido también fue claro. “Que ningún otro empleado pierda su vida. Hablen, compartan su dolor, busquen ayuda”, escribió Adriana López, hermana del trabajador.

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El caso fue reflejado también por el medio Identidad Sindical, que señalaron el fuerte impacto que generó la noticia y el contexto de angustia que atraviesan los despedidos tras meses sin respuestas.

A ocho meses del conflicto, los extrabajadores continúan exigiendo el pago total de las indemnizaciones, mientras el proceso de quiebra dilata las soluciones.

El conflicto se remonta a fines de agosto del año pasado, cuando la empresa despidió a todo su plantel —unos 300 trabajadores— y cerró la planta de manera sorpresiva.

Desde entonces, las familias atraviesan una situación económica crítica. Muchos dependen del Fondo de Desempleo, mientras otros recurren a changas o trabajos informales para generar ingresos.

Desde el cierre, los trabajadores mantienen un acampe en los portones de la planta, primero con la esperanza de retomar la actividad y luego para evitar un posible vaciamiento. En estos meses llevaron adelante distintas medidas de protesta, como bloqueos en el Parque Industrial y cortes en la autopista Panamericana.