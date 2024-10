La Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires lanza la campaña “Que el Reuma no te detenga”, una iniciativa destinada a concientizar a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico temprano de las enfermedades reumáticas. La campaña busca educar a la población sobre los síntomas iniciales, los factores de riesgo y los beneficios del tratamiento precoz para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades reumáticas.



Esta iniciativa de la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud bonaerense y tiene como objetivo fomentar la detección temprana y el tratamiento adecuado de las enfermedades reumáticas. Para hablar sobre el tema conversamos con el Dr. José Luis Velasco Zamora, quien ante los micrófonos de LANOTICIA1.COM reveló las principales claves para que el reuma no derive en una discapacidad.

🗓 Octubre, mes de las enfermedades reumáticas: En Provincia revelan la clave para que el reuma no termine en discapacidad



Esta semana lanzaron una campaña para promover el diagnóstico temprano de las enfermedades reumáticas. ¿Nos podrías contar de qué se trata esta iniciativa?

Desde la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires, que presido desde hace un par de años, diseñamos una campaña anual para concientizar sobre las enfermedades reumáticas. Este año, en particular, nos enfocamos en un aspecto clave: el diagnóstico temprano. En las enfermedades crónicas, como las reumáticas, detectar el problema a tiempo puede cambiar por completo la vida del paciente. Por eso, queremos que la población sepa lo importante que es consultar ante los primeros síntomas, especialmente en enfermedades inflamatorias, para recibir un tratamiento adecuado lo antes posible.

En este marco, propusimos al Ministerio de Salud de la Provincia un curso virtual, gratuito, dirigido a médicos de atención primaria, que ya estamos llevando a cabo. El objetivo es capacitarlos en la detección y manejo de enfermedades reumáticas. Esto es crucial en un sistema como el de la provincia, donde las unidades sanitarias y de pronta atención suelen ser el primer punto de contacto para los pacientes.

Octubre es un mes especial porque es el Mes de Concientización sobre las Enfermedades Reumáticas a nivel mundial. El 12 de octubre, en particular, es el Día de la Artritis Reumatoidea, una de las patologías inflamatorias más comunes.

Resulta común que mucha gente ni siquiera sepa qué es la reumatología. ¿Cuáles son las principales señales de alerta para que una persona consulte a un médico?

Las enfermedades reumáticas suelen estar rodeadas de un estigma, porque muchas personas no entienden bien qué es la reumatología. A diferencia de otras especialidades, como cardiología, que todo el mundo asocia con el corazón, la reumatología no es tan clara para la mayoría. Nosotros tratamos enfermedades del aparato locomotor, es decir, músculos, articulaciones y huesos, que no sean por traumas. Cualquier dolor en las articulaciones, que no provenga de un golpe o lesión, debería ser evaluado por un reumatólogo. Además, tratamos enfermedades autoinmunes y sistémicas más complejas.

El principal signo de alerta es la inflamación en una o varias articulaciones, acompañada de dolor. También, la rigidez articular por la mañana, cuando cuesta mucho "ablandar" la articulación después de levantarse, es un indicativo de que no estamos ante un dolor mecánico, sino inflamatorio. Es crucial que las personas consulten a un médico ante estos síntomas, porque un diagnóstico temprano dentro de lo que llamamos la "ventana terapéutica" —que son los primeros meses de aparición de síntomas— puede cambiar radicalmente el pronóstico.

Tienen el respaldo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lo que imagino que amplía mucho más la red de atención a todos los bonaerenses, ¿verdad?

Exactamente. Lo primero que recomendamos es que la persona consulte al médico de la unidad sanitaria más cercana, porque es la vía más rápida. Los médicos de atención primaria están entrenados para identificar si el dolor requiere la intervención de un reumatólogo y gestionar la derivación a un especialista. En toda la provincia de Buenos Aires contamos con unidades sanitarias, de pronta atención y, por supuesto, los hospitales zonales e interzonales. En todos estos lugares hay médicos de atención primaria, médicos de familia y en muchos casos reumatólogos. Además, el número de reumatólogos en la provincia está creciendo rápidamente, ya somos más de 250.

Como mencionabas, el respaldo del Ministerio de Salud es clave. Esta es la primera vez que hacemos un curso de capacitación para médicos de atención primaria, y esto es fundamental, porque ellos son la "piedra angular" para cambiarle la vida a una persona. Si un paciente comienza con síntomas inflamatorios y es derivado rápidamente a un especialista, el pronóstico puede mejorar notablemente.

Por lo que me contás, la clave de todo esto es la atención rápida y el diagnóstico inmediato, para evitar que la enfermedad avance y poder tratarla a tiempo, ¿no?

Exactamente. Para que te hagas una idea, una de las enfermedades inflamatorias más comunes, como la artritis reumatoidea, afecta múltiples articulaciones y, una vez que aparece, está presente de por vida. Es similar a cuando te diagnostican diabetes: podemos tratarla y el paciente puede llevar una vida normal, pero la enfermedad siempre estará ahí. Las organizaciones internacionales y nuestra propia Asociación han establecido que los pacientes deberían recibir tratamiento dentro de los primeros tres meses desde el inicio de los síntomas. Esa es la "ventana de oportunidad" que mencionaba antes.

Hace unos diez años, hice un estudio en la zona donde trabajo —Quilmes, Berazategui y Florencio Varela— con pacientes de artritis reumatoidea. Sorprendentemente, más de la mitad de los pacientes llevaba un promedio de ocho años con la enfermedad sin recibir tratamiento adecuado. Solo estaban usando antiinflamatorios, sin medicación específica para frenar la progresión de la artritis. Esto es muy preocupante si consideramos que tenemos esa ventana de tres meses para actuar, y muchos pacientes ya habían pasado años sin tratamiento adecuado.

El factor determinante para que un paciente reciba el tratamiento correcto es la intervención de un reumatólogo. Los estudios en todo el mundo demuestran que, cuando hay un reumatólogo involucrado, el paciente recibe un tratamiento que puede cambiar el curso de la enfermedad. Por eso, es crucial que los síntomas sean reconocidos a tiempo, que se consulte rápidamente a un médico y que este, si es necesario, derive al paciente a un reumatólogo o inicie un tratamiento de inmediato.

¿Han notado un aumento en las consultas debido al traspaso de afiliados de la medicina privada al sistema público, impulsado por la situación económica?

Sí, se está viendo un aumento de pacientes en el sistema público, algo similar a lo que ocurrió hace 20 años, en la crisis de 2001-2002. Muchos pacientes que antes tenían obra social ahora se están atendiendo en el ámbito público. Es preocupante, ya que quienes padecen enfermedades reumáticas necesitan un sistema de salud eficiente que pueda responder rápidamente para cambiar el pronóstico de su enfermedad.

¿Y cómo está respondiendo el sistema en la Provincia frente a esta demanda?

Afortunadamente, el Ministerio de Salud de la provincia está respondiendo bien dentro de sus posibilidades. Hace poco tuve reuniones con el doctor Kreplak y el doctor Confino, y creamos un comité de reumatólogos de distintas zonas para proporcionar retroalimentación al Ministerio sobre la situación actual. Un avance clave ha sido el curso de capacitación para médicos de atención primaria, que está ayudando a reducir la brecha en el tratamiento temprano. Además, los pacientes están empezando a recibir medicamentos, incluso de alto costo, directamente de la provincia, lo cual es muy positivo.

¿Qué señales debemos estar atentos para identificar este caso? ¿Cuáles son los pasos a seguir si alguien sospecha que podría tener esta enfermedad?

Las enfermedades reumáticas son muchas, más de 200, y no afectan solo a personas mayores, sino también a jóvenes e incluso a niños. Lo más importante es reconocer los síntomas: inflamación y dolor en las articulaciones, especialmente en la mañana, con rigidez que dura más de 30 minutos. Este tipo de dolor no desaparece con el movimiento, a diferencia de los dolores mecánicos o de artrosis, que mejoran rápidamente una vez que la persona comienza a moverse. Si alguien nota estas señales, es fundamental que consulte a su médico de familia o clínico y, si es posible, a un reumatólogo. Un diagnóstico y tratamiento temprano pueden prevenir discapacidades a largo plazo.

Por último, estas enfermedades solemos asociarlas con personas mayores pero, ¿es tan así? ¿Y cuáles son las consecuencias de no tratarlas a tiempo?

Es verdad, solemos asociar estas enfermedades a personas mayores, pero la realidad es que pueden afectar a cualquier edad. Para ilustrarlo, tomemos como ejemplo la artritis reumatoidea, que es una de las más comunes y afecta entre el 0,5% y el 1% de la población argentina. Esto equivale a unas 230.000 a 460.000 personas en el país, aproximadamente la cantidad de gente que llenaría cinco estadios de River Plate.

Las consecuencias más graves de no tratar a tiempo estas enfermedades, especialmente la artritis reumatoidea, son la discapacidad. Si un paciente no recibe el tratamiento adecuado, la enfermedad seguirá progresando, incluso si se tratan solo los síntomas con antiinflamatorios o corticoides. Lo más importante es que el tratamiento se inicie rápidamente, ya que esto puede evitar que la enfermedad cause daño permanente.

Hoy en día, gracias a los avances en medicación y a una mejor comprensión de la importancia del diagnóstico temprano, vemos menos pacientes con discapacidad. Hace 35 años, cuando empecé a ejercer, era común ver a pacientes con artritis reumatoidea gravemente discapacitados. Ahora eso ha cambiado. Si alguien con artritis reumatoidea llega a discapacitarse, hay algo que falló: el paciente no consultó a tiempo, el médico no lo derivó correctamente o el sistema de salud no respondió como debía. Con un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, se puede prevenir la discapacidad casi en su totalidad.



Perfil: José Luis Velasco Zamora