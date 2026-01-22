La exdiputada bonaerense Susana González fue oficializada, a través de un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, al frente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en reemplazo de José María Lojo.

El decreto 11/26 le da estatus formal al cargo que ya venía ejerciendo y lo hace en forma retroactiva con validez a partir del 11 de diciembre de 2025.

Se trata de un nuevo cambio en los consorcios portuarios de la provincia, como el de Mónica Litza -exlegisladora nacional y provincial- asumió al frente del consorcio del puerto de Dock Sud, o el del abogado ligado al gremialismo Mariano Daniel Carrillo en Quequén.

En tanto, se espera para el mes próximo o principios de marzo la designación del titular del Astillero Rio Santiago, vacante desde que Pedro Wasiejko presentó su renuncia el año pasado.

Cabe mencionar que este miércoles un sector de trabajadores de Astilleros protestó frente a la gobernación para expresar su rechazo al aumento salarial del 4,5% que concedió el gobierno de Axel Kicillof a los agentes públicos, informó DIB.

