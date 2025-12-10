La exdiputada nacional Mónica Litza, cuyo mandato ha terminado en las últimas horas, asumió la conducción portuaria.

A través de su cuenta de X, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunció: “Felicitamos a Monica Litza por la presidencia del Puerto Dock Sud. Estamos seguros que trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria de esta institución que representa un valioso motor de crecimiento para Avellaneda”.

Asumieron las nuevas autoridades del consorcio del Puerto de Dock Sud ⚓



Felicitamos a @monicalitza por la presidencia del @PuertoDockSud. Estamos seguros que trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria de esta institución que representa… pic.twitter.com/HXosFYf6pr — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) December 10, 2025

En la asunción de Litza también estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero.

Hoy en Dock Sud, junto a Jorge Ferraresi, pusimos en funciones a Mónica Litza como nueva presidenta del Puerto. Una profesional con la trayectoria y capacidad de gestión necesarias para conducir un puerto estratégico para la producción bonaerense. pic.twitter.com/nbt3s2xkZE — Augusto Costa (@CostaAugusto9) December 10, 2025

Se trata de uno de los puertos más importantes de la provincia y en su directorio tienen injerencia otros municipios de zona sur como Lanús y Quilmes, por lo que siempre ha sido objeto de disputas políticas con terminales en las distintas “tribus” del peronismo.

Mientras tanto, el Puerto de Quequén también ha quedado vacante ya que allí renunció Jimena López como presidenta para asumir como diputada nacional. Uno de ellos es el Puerto Mar del Plata, donde todo indica que el exdiputado Gustavo Pulti será uno de los que de batalla por ese cargo para reemplazar al actual presidente del consorcio, Marcos Gutierrez.

