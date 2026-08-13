El Municipio de Bolívar anunció una recompensa de $1.500.000 para quienes aporten información que permita esclarecer los casos de envenenamiento animal denunciados durante las últimas semanas en la ciudad.

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La medida fue definida luego de una reunión de trabajo encabezada por el intendente Eduardo “Bali” Bucca, junto a representantes de la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAAB), la fiscal María Julia Sebastián y equipos técnicos municipales.

Según se informó, el dinero será entregado únicamente si el material aportado resulta determinante para avanzar en el esclarecimiento de alguno de los hechos investigados.

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Las autoridades indicaron que puede ser relevante cualquier elemento que contribuya a reconstruir lo ocurrido, entre ellos imágenes de cámaras de seguridad, fotografías, videos, testimonios o información sobre personas y vehículos vinculados con los casos.

También podrán aportar datos quienes conozcan con precisión lugares, fechas u horarios relacionados con los hechos.

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Canales para aportar información

Los vecinos que tengan información podrán comunicarse de manera anónima con distintos organismos que participan de la investigación.

UFI Nº 15: 2281-470036.

Comisaría: 2314-420495.

DDI: 2314-421642.

Además, las autoridades acordaron implementar un protocolo específico de actuación ante posibles casos de intoxicación o envenenamiento.

El mecanismo permitirá coordinar la intervención del Municipio, SAPAAB, las fuerzas de seguridad y la Justicia frente a situaciones sospechosas.

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Buscan reforzar la prevención

El protocolo también contempla medidas vinculadas con la tenencia responsable de animales, además de acciones destinadas a fortalecer el cuidado y la protección de los animales comunitarios.

El objetivo es establecer pautas de actuación ante nuevos episodios y avanzar en una convivencia responsable que permita mejorar el bienestar animal.

Desde la Fiscalía, en tanto, señalaron que los hechos investigados podrían exceder las situaciones vinculadas exclusivamente con el maltrato animal y representar un riesgo para la salud pública.

En ese sentido, la investigación contempla la posible utilización o disposición de sustancias tóxicas y las distintas figuras legales que podrían corresponder según las circunstancias de cada caso.

Denunciaron un nuevo caso

El anuncio de la recompensa se produce luego de que SAPAAB denunciara públicamente, el lunes, un nuevo presunto caso de envenenamiento.

El episodio fue reportado en la zona de Los Hornos al 600, en el barrio Villa Diamante.

Con este nuevo hecho, crece la preocupación entre vecinos y organizaciones proteccionistas, mientras la Justicia y el Municipio buscan reunir elementos que permitan determinar quiénes están detrás de los episodios y cómo se produjeron las intoxicaciones.