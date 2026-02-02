Según está previsto, esta semana en el AMBA los valores de las temperaturas superarán ampliamente los 30 grados todos los días. En este sentido, los valores serán del siguiente modo: Lunes: 23 grados de mínima, 34 de máxima; martes: 24 grados de mínima, 33 de máxima; miércoles: 24 grados de mínima, 33 de máxima; jueves: 25 grados de mínima, 34 de máxima; viernes: 26 grados de mínima, 33 de máxima.

En este marco, está vigente un alerta meteorológico por calor extremo para Capital, el conurbano y norte y parte del centro de la Provincia.

Se estima que el alivio llegue el fin de semana, con un marcado descenso de las temperaturas desde el día sábado.

