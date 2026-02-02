Ola de calor en la Provincia de Buenos Aires: Rige alerta meteorológico por las altas temperaturas
La semana arranca con una jornada agobiante. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso para el AMBA, norte y centro bonaerense por calor extremo.
Según está previsto, esta semana en el AMBA los valores de las temperaturas superarán ampliamente los 30 grados todos los días. En este sentido, los valores serán del siguiente modo: Lunes: 23 grados de mínima, 34 de máxima; martes: 24 grados de mínima, 33 de máxima; miércoles: 24 grados de mínima, 33 de máxima; jueves: 25 grados de mínima, 34 de máxima; viernes: 26 grados de mínima, 33 de máxima.
En este marco, está vigente un alerta meteorológico por calor extremo para Capital, el conurbano y norte y parte del centro de la Provincia.
Se estima que el alivio llegue el fin de semana, con un marcado descenso de las temperaturas desde el día sábado.
