El Área Metropolitana de Bueno Aires (AMBA) y casi todo el territorio bonaerense (a excepción del extremo sur) se encuentra en alerta amarilla por frío extremo, a la espera de una seguidilla de jornadas con temperaturas bajo cero.

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De este modo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes feriado podría ser uno de los días más fríos del año, con cielo algo nublado en la mañana y despejado en el resto de la jornada; junto a temperaturas de 3 grados bajo cero de mínima en el conurbano, subiendo a 15 de máxima.

El frío comenzará a ceder desde el martes, y ya el sábado habría una mínima de 7 grados.

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