En medio de la ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes podría llegar el día más frío del año para el AMBA y hay alerta amarilla por las bajas temperaturas en toda la Provincia de Buenos Aires y gran parte del país.

Ads

A su vez, en regiones del territorio bonaerense, como en la Quinta Sección, el aviso es de rango naranja.

Vale destacar que este jueves la ola polar golpeó fuertemente a gran parte de la Provincia de Buenos Aires y provocó que cayera nieve en varias localidades durante la mañana, como en Mar del Plata.

Ads

El fin de semana se espera que las mínimas suban, pero se esperan precipitaciones.

Puede interesarte

Ads