Olivia y Enzo son los nombres más elegidos para los bebés en la provincia de Buenos Aires durante 2026. Así lo indican las estadísticas del Registro de las Personas bonaerense, que permiten consultar las inscripciones por nombre y por distrito.

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El ranking general de primeros nombres tiene a Olivia en el primer puesto, seguida por Enzo, Mateo, Isabella y Liam. Al diferenciar por género, Olivia e Isabella lideran las preferencias para las nenas, mientras que Enzo, Mateo y Liam se destacan entre los varones.

De acuerdo con el relevamiento difundido a mediados de octubre, Olivia acumulaba 1.692 inscripciones, mientras que Isabella registraba 1.113. Entre los varones, Enzo sumaba 1.198 registros, apenas cuatro más que Mateo, que alcanzaba los 1.194. Liam, por su parte, reunía 1.089 inscripciones.

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El tablero oficial del Registro de las Personas mantiene ese orden, aunque presenta cantidades superiores a las publicadas inicialmente. Por ese motivo, los números deben considerarse parciales y sujetos a actualización hasta el cierre del año.

Cuáles son los nombres más elegidos en Buenos Aires

Las estadísticas permiten identificar las preferencias de las familias bonaerenses durante 2026. Entre los primeros nombres más registrados se encuentran:

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Olivia: 1.692 inscripciones.

Enzo: 1.198 inscripciones.

Mateo: 1.194 inscripciones.

Isabella: 1.113 inscripciones.

Liam: 1.089 inscripciones.

Las cifras corresponden al corte difundido a mediados de octubre y pueden modificarse a medida que se incorporen nuevas inscripciones.

Cayó un 33% la cantidad de nacimientos en la provincia

Más allá de las preferencias a la hora de elegir nombres, los datos oficiales también reflejan una tendencia sostenida a la baja en la cantidad de nacimientos en territorio bonaerense.

En 2020 se registraron 186.605 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 124.291. Esto representa una reducción cercana al 33% en apenas cinco años.

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La evolución anual muestra una disminución progresiva:

2020: 186.605 nacimientos.

2021: 166.123 nacimientos.

2022: 154.038 nacimientos.

2023: 141.799 nacimientos.

2024: 131.190 nacimientos.

2025: 124.291 nacimientos.

Para establecer una comparación con 2026 será necesario esperar a que se complete el registro anual.

Cuáles son los municipios con más inscripciones

La distribución territorial también permite conocer en qué distritos se concentra la mayor cantidad de inscripciones de nacimientos.

Según el portal provincial, La Matanza encabeza el listado, seguida por La Plata, Quilmes, General Pueyrredón y Pilar.

La clasificación corresponde al partido donde se realiza la inscripción y permite observar cómo se distribuyen los registros en los distintos municipios bonaerenses.