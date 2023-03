Estuviste en la apertura de sesiones en la Legislatura. ¿Qué te pareció el acto?

Kicillof brindó un discurso muy bueno, en el que hizo un repaso de toda su gestión. Yo creo que es excelente la gestión del gobernador. Habló de muchísimas cosas que tenemos por delante, como el proyecto de reforma jubilatoria del Bapro, habló de los recursos que le fueron quitados a los bonaerenses y del fortalecimiento de la educación pública en la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles fueron los puntos más importantes que el gobernador tocó en su discurso?

El rol de Cristina que está proscripta, habló de la exploración off shore en Mar del Plata, del gasoducto Néstor Kirchner, recordó que atravesamos una etapa con mayor inversión en infraestructura, habló de las vías navegables y el canal de Magdalena. Su discurso fue muy importante, su gestión va en esa dirección y desde mi mirada, es excelente lo que está llevando a cabo el gobernador de la Provincia.

Kicillof deslizó la posibilidad de ir por la reelección. ¿Qué opinión tenés sobre esto?

Yo creo que los bonaerenses necesitamos profundizar esta gestión, más que nada porque el gobernador lo ha hecho de una manera excelente. Yo considero que Axel Kicillof tiene que seguir al frente de la Provincia pero bueno, no es mi decisión. Él ha manifestado durante la apertura de sesiones que era su último discurso en esta primera etapa, lo que da a pensar que podría continuar.

Como titular del sindicato de Canillitas, ¿cómo afecta la inflación en las negociaciones paritarias?

La inflación siempre afecta, siempre le gana al poder de compra, siempre. Todas las organizaciones sindicales van a firmar paritarias con cláusula de revisión, de monitoreo o de gatillo, de eso no hay dudas. Esto va a ser así porque nosotros, históricamente, discutimos las paritarias una vez por año. Pero este proceso inflacionario nos lleva a discutirlo semestralmente, cuatrimestralemente y algunas organizaciones sindicales lo hacen hasta bimestralmente.

En relación a la escalada inflacionaria, ¿qué expectativa tenés con ese tema para este año?

Ojalá que la aspiración del Gobierno se cumpla y que la inflación baje a un 40% como está proyectado. Alcanzar eso ya sería un avance. No quiere decir que sería la solución pero al menos ya sería un avance importante. Pero bueno, la única verdad es la realidad, como decía el General Juan Domingo Perón. Asique iremos viendo como va evolucionando todo con el correr de los meses.

Asumiste como presidente de Los Andes y a los pocos días se tirotearon en la puerta del club. ¿Qué sensación tenés?

"Mi sensación es de repudio y de indignación. La violencia en el fútbol lamentablemente termina naturalizándose, cosa que yo no me regisno y no acepto. A una semana de asumir en la institución me encuentro con esta situación de enfrentamiento entre vándalos, justo en la puerta de nuestro más grande orgullo que es nuestro colegio. Acá hay más de 400 matrículas.

¿Cómo se soluciona este histórico problema de la violencia en el fútbol?

El club ha denunciado este episodio ante todos los organismos de seguridad que corresponde. Sin dudas, tenemos que trabajar con el objetivo de encontrar un mecanismo para erradicar definitivamente a los violentos del fútbol. En eso necesitamos el apoyo de la política, la justicia, fuerzas de seguridad y clubes.

¿Anteriormente ya se habían registrado otros hechos de violencia en torno a las elecciones?

Yo intenté unir a las cinco agrupaciones que venían enfrentadas hace años a partir de mi responsabilidad de asumir como presidente. Yo tomé esa responsabilidad y ese mismo día a la noche ya me estaban amenazando de muerte. Ocurrió justo una semana antes de las elecciones. Y la denuncia ya está radicada en el departamento judicial de La Plata.

¿En esta nueva etapa como presidente del club, cuál es tu objetivo para Los Andes?

Yo vine junto con la comisión directiva a poner un orden económico, que hoy no lo hay. Y a querer que vuelva la familia a la cancha, pese a que evidentemente muchos se niegan a eso.