Dos facciones de la barra brava del club Los Andes se enfrentaron a los tiros en la puerta del colegio del club, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El violento episodio tuvo lugar en la puerta de la Escuela Secundaria Ejército de Los Andes, justo cuando había alumnos que estaban arribando al establecimiento educativo, lo que desató momentos de extrema tensión.

El hecho ocurrió pocos días despuúes de la asunción del senador provincial Omar Plaini como presidente de la institución "Milrayita". "Mi sensación es de repudio y de indignación. La violencia en el fútbol lamentablemente termina naturalizándose, consa que yo no me regisno y no acepto", dijo sobre la feroz balacera el flamante titular del club en comunicación con LaNoticia1.com.

Lomas: Dos sectores de la barra de Los Andes se enfrentaron a balazos este mediodía frente al colegio del Club, en Santa Fe y Portela. En el medio estaban los alumnos del establecimiento. pic.twitter.com/mF6YUmCvtS — Alejandro Córdoba (@cordobalejavier) March 7, 2023

"A una semana de asumir en la institución me encuentro con esta situación de enfrentamiento entre vándalos, justo en la puerta de nuestro más grande orgullo que es nuestro colegio. Acá hay más de 400 matrículas", lamentó el histórico legislador del Frente de Todos, quien además es Consejero y Secretario General Adjunto del Partido Justicialista Bonaerense.

Según contó quien también oficia como Secretario General del Sindicato de Canillitas, "el club ha denunciado este episodio ante todos los organismos de seguridad que corresponde". En tanto, llamó a "buscar un mecanismo para erradicar definitivamente a los violentos del fútbol". "En eso necesitamos el apoyo de la política, la justicia, fuerzas de seguridad y clubes", analizó.

A partir de este momento, inicia un camino que tendrá como objetivo poner de pie a nuestro querido Club. Para ellos necesitamos de cada socia y socio Milrayitas.

Próximamente se informará fecha y lugar del acto formal de asunción de las nuevas autoridades.#LosAndes — Omar Plaini (@omarplaini53) March 1, 2023

En cuanto a los motivos que podrían haber generado el episodio, Plaini planteó: "Yo intenté unir a las cinco agrupaciones que venían enfrentadas hace años a partir de mi responsabilidad de asumir como presidente. Yo tomé esa responsabilidad y ese mismo día a la noche ya me estaban amenazando de muerte". "Ocurrió justo una semana antes de las elecciones", recordó.

Respecto a este último hecho, el legislador electo por la Octava Sección electoral sostuvo que la denuncia ya está radicada en el departamento judicial de La Plata. "Yo vine junto con la comisión directiva a poner un orden económico, que hoy no lo hay. Y a querer que vuelva la familia a la cancha, pese a que evidentemente muchos se niegan a eso", concluyó.