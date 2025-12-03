“Operación Protección de las Infancias VI” fue la sexta operación de estas características, ejecutado por los fiscales referentes en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comunmente como grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los 117 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación se destaca que de un total de 112 personas investigadas, 103 pertenecen al género masculino, 9 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 3 menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 13 a los 62 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que 4 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros 2 pertenecen a fuerzas de seguridad. Finalmente, se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados.

Dentro de los domicilios allanados, se incluyen tres unidades carcelarias, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. También se destaca la utilización de la IA para la creación de contenido MASI.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y 1 arma de fuego. A su vez se realizaron la cantidad de 32 triage y/o visu sobre los elementos digitales secuestrados.