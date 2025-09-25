El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dispuso un amplio operativo para el partido de Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. El encuentro se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21.30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, conocido como Estadio UNO.

El operativo contará con la participación de 470 efectivos policiales, 250 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, cinco ambulancias y 31 socorristas en el escenario deportivo. La apertura de puertas está programada para las 18.30. Se recomienda a los simpatizantes concurrir temprano para un ingreso fluido y seguro.

El público visitante de Flamengo se ubicará en el codo de 57 y 115. Se aconseja acceder desde la bajada de Autopista Buenos Aires – La Plata, tomar Avenida 122 hasta Avenida 52, luego Avenida 120 y seguir por Avenida Centenario, continuar por Avenida Iraola hasta Calle Cuccolo, donde se encuentra el ingreso para la parcialidad visitante.

APreViDe solicita evitar expresiones racistas y actitudes discriminatorias durante el encuentro. En caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los responsables y se aplicará la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos según la Ley 11.929, además de las sanciones que determine la justicia por la Ley 23.592, que dispone penas de prisión de uno a tres años.

Se recuerda que, en atención a la normativa vigente, se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnico y banderas que inciten a la violencia. APreViDe advierte que, en caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

En los principales accesos habrá controles policiales con colaboración de agentes de tránsito municipal en las zonas aledañas al estadio. Se realizarán cortes de tránsito en las siguientes intersecciones: 1 y 53; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 2 y 58; 1 y 57; 1 y 59, en la zona del Bosque, con controles sobre Avenida Iraola, Calleja Prossi y Calle Cuccolo.

Se recomienda asistir temprano para evitar inconvenientes y disfrutar del partido con seguridad.