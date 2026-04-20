La Policía de la Ciudad secuestró 831 pares de zapatillas apócrifas en Avellaneda, con un valor estimado en 35 millones de pesos, en el marco de un operativo contra la falsificación.

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El procedimiento fue realizado en conjunto con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), tras una investigación que incluyó tareas de ciberpatrullaje.

A partir de ese seguimiento, los agentes lograron identificar tanto la actividad online de la organización como el punto de venta y domicilios vinculados a los responsables.

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Según informaron fuentes del caso, la mercadería ingresaba ilegalmente al país desde Brasil, aunque tenía origen en China y Vietnam. Los productos eran transportados mediante micros de larga distancia, lo que permitía sortear controles y sostener el circuito de distribución.

Durante los allanamientos, además del calzado falsificado, se secuestraron dispositivos electrónicos, posnet y documentación relevante para la causa. En la vivienda de uno de los imputados también se incautaron elementos que podrían aportar información sobre la operatoria y el alcance de la red.

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La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, que investiga una presunta infracción a la Ley de Marcas.