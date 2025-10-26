A poco de conocerse los primeros resultados, los portavoces de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires anticiparon “una muy buena elección”.

Ads

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador Axel Kicillof, afirmó: “Estamos tranquilos, con buenos números que van pasando”.

En la provincia de Buenos Aires tuvimos una jornada ejemplar. El pueblo se pudo expresar en las urnas, pese al cambio del sistema de votación.



Agradecemos el trabajo de las fuerzas de seguridad, los fiscales, autoridades de mesa y a los bonaerenses que confían en la democracia. pic.twitter.com/RTR7XnwEpg — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) October 26, 2025

Desde el Frente Renovador, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alexis Guerrera, destacó: “Los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran un muy buen resultado”. Además, subrayó que “el pueblo bonaerense no apoya” al presidente Javier Milei.

Ads

Puede interesarte

En la misma línea, el diputado kirchnerista Carlos Castagneto aseguró: “La elección fue ejemplar. La provincia reafirma el rechazo al gobierno de Milei. Los resultados que estamos teniendo nos dan una expectativa muy importante”.

Con estas declaraciones, los referentes oficialistas reflejaron optimismo sobre el desempeño del peronismo en los comicios legislativos en territorio bonaerense.

Ads