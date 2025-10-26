Optimismo en el búnker bonaerense de Fuerza Patria: "La Provincia reafirma el rechazo al gobierno de Milei"
Voceros de Fuerza Patria y referentes del peronismo anticipan un contundente apoyo al oficialismo en las elecciones legislativas y remarcan el rechazo al gobierno nacional.
A poco de conocerse los primeros resultados, los portavoces de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires anticiparon “una muy buena elección”.
Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador Axel Kicillof, afirmó: “Estamos tranquilos, con buenos números que van pasando”.
Desde el Frente Renovador, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alexis Guerrera, destacó: “Los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran un muy buen resultado”. Además, subrayó que “el pueblo bonaerense no apoya” al presidente Javier Milei.
En la misma línea, el diputado kirchnerista Carlos Castagneto aseguró: “La elección fue ejemplar. La provincia reafirma el rechazo al gobierno de Milei. Los resultados que estamos teniendo nos dan una expectativa muy importante”.
Con estas declaraciones, los referentes oficialistas reflejaron optimismo sobre el desempeño del peronismo en los comicios legislativos en territorio bonaerense.
