En la ciudad bonaerense de San Pedro, la Municipalidad avanza con el inicio de un sumario administrativo que podría terminar en la cesantía de un empleado de planta, luego de que fuera condenado por la Justicia por el desvío de materiales de construcción en una obra privada.

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Se trata de Juan Ramón Villalba, trabajador municipal de 49 años y con más de dos décadas en la administración pública, quien fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado por el delito de administración fraudulenta.

La causa se originó por hechos ocurridos entre 2007 y 2013, cuando Villalba trabajaba como empleado estatal pero también había sido contratado de manera particular para intervenir en la construcción del hotel Azahar Spa. Según lo establecido por la Justicia, en ese contexto desvió materiales destinados a la obra para utilizarlos en otros trabajos, lo que generó un perjuicio económico.

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Tras conocerse la condena, el Ejecutivo municipal dispuso avanzar con el sumario administrativo, tal como lo establece el régimen de empleo público municipal vigente en la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.656.

Esa normativa contempla sanciones que pueden llegar hasta la cesantía en casos de “inconductas notorias”, condenas penales por delitos dolosos o situaciones que afecten el prestigio de la administración pública.

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El expediente ya cuenta con un dictamen de la Asesoría Letrada del Municipio, que recomienda dar curso al procedimiento disciplinario. En la práctica, y según lo previsto por la normativa, el desenlace más probable del sumario sería la desvinculación del trabajador.

En paralelo, se recuerda que Villalba ya fue hallado culpable por la Justicia en una causa donde se determinó que actuó abusando de la confianza depositada en su rol, provocando un daño patrimonial.

La investigación judicial también dejó previsto otro capítulo: este martes comenzará en el Juzgado Correccional de San Nicolás el juicio oral contra el arquitecto Raúl Antoliche y el contratista Miguel “Mili” González, vinculados a la misma trama de irregularidades en la obra.