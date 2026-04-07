Organizaciones sociales y piqueteras protestan en el AMBA contra el recorte de planes por parte de Milei
Más de 70 agrupaciones realizarán cortes de rutas y manifestaciones este martes en Capital y el conurbano, con réplicas en otras ciudades del país. La medida es contra el Gobierno Nacional, que dará de baja 950 mil programas sociales.
Bajo consignas como “1 millón de despidos” y “No al cierre del Volver al Trabajo”, el Frente de Lucha Piquetero encabezará a una serie de acciones simultáneas que se llevarán adelante este martes en todo el territorio nacional.
La medida se concretará en rechazo del recorte a los planes por parte de Javier Milei, pero también servirá para expresarse contra todo el plan económico del Gobierno Nacional.
La jornada tendrá epicentro en el Puente Pueyrredón. Además, habrá cortes en la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza, en el Puente Saavedra en zona Norte, en Rivadavia y General Paz en Liniers. En, a su vez, La Plata movilizarán desde la estación de tren a la rotonda de la Autopista.
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