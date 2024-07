Además de ser oriundo de Lanús, Mauro Iglesias también lleva puesta la camiseta del equipo de fútbol local y se dio el lujo de compartir un momento con el plantel y obtener un pase para practicar en los gimnasios del club.

🛹Desde @lanusmunicipio acompañamos al skater lanusense, Mauro Iglesias, quien será uno de los representantes de la disciplina en los Juegos Olímpicos de París que se disputarán desde el 26 de Julio de 2024.



¡Muchos éxitos, Mauro, en este enorme desafío! pic.twitter.com/mEvasToPgN — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) July 18, 2024

El propio intendente Julián Álvarez difundió un video en el que Mauro relata su historia en el skater que comenzó cuando tenía 10 años. Por aquel entonces, su padre le regaló un skate y le construyó una pista amateur para que pudiera practicar y mejorar la técnica.

Así recuerda que su primer logro significativo fue a los 14 años cuando ganó una competencia en Bernal (Quilmes). Hoy, el joven de 23 años es uno de los skaters más reconocidos a nivel mundial.

“Cuando me junté con Julián (Álvarez), le dije que necesitaba entrenar, que necesitaba un gimnasio, algo. Y él me dio la mano, me ayudó con el Club, me hizo socio, me becó para poder usar todas las instalaciones del club. Y así que estoy muy agradecido por eso”, detalló Mauro.

En tanto que el Intendente destacó: “Conversamos con él sobre sus orígenes y su vida transcurrida en Monte Chingolo, sobre su compromiso con esta ciudad y cómo ha sido su camino hasta llegar a este momento tan importante en su carrera”.

En el video difundido por la comuna, el joven deportista refiere con orgullo: “Soy skater profesional, criado en Lanús, nacido en Lanús. Y voy a ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 a representar a la Argentina".

“Lo que le pido a la gente que me haga el aguante y me tire buena energía. Estoy seguro de que en las olimpiadas de París me va a ir muy bien”, expresó el talentoso skater.

Mauro representará al distrito y al país en los Juegos Olímpicos 2024, que se desarrollarán en París, desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto y este domingo emprende el viaje a Francia rumbo a cumplir su sueño.