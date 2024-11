Mayra Ruth Martínez comenzó a entrenar hace poco más de un año en el Instituto Argentino de karate Kempo (IAKK), ubicado en calle 12 entre 80 y 81 en la ciudad de La Plata de donde es oriunda. Es cinturón naranja y se prepara para ascender al azul antes de fin de año, aunque ya se llevó el premio mayor en esta instancia, al ganar el Campeonato Mundial de Artes Marciales en la categoría de 50 a 60 kilos. de 14 a 18 años.

La joven compitió en el “World Cup Argentina 2024", tanto en Kata (coreografía), como en Kumite (combate), en este último se llevó la medalla dorada con 7 puntos. Vale aclarar que las luchas se evalúan con puntaje, siendo 10 el máximo y Mayra alcanzó un número poco usual en solo 2 minutos 30 segundos que dura la lucha.

“Yo hice una sola lucha porque yo fui la única que salí con siete puntos porque las otras chicas salieron todas con cinco, entonces ellas tenían que hacer lucha para ver quién quedaba en segundo y tercer puesto”, cuenta Mayra orgullosa, en diálogo con LANOTICIA1.COM.

De esta forma, Mayra se transformó en campeona mundial de Artes Marciales batiendo varios récords, no sólo por obtener un puntaje alto en un solo combate, además tiene una de las alzadas (altura de la patada) más altas del gimnasio. “Por eso su profe dijo esta va a ser mi polla”; cuenta Rubén, el papá de la adolecente que la introdujo en la disciplina.

Además de los premios, el karate “tiene enseñanzas y valores”, explica Mayra y ejemplifica: “Nosotros no podemos usarlo al menos de que ya sea obligatorio tener que usarlo porque no te queda otra”. Y destaca: “Físicamente también es muy muy recomendable, la verdad. Es muy lindo y creás buenas relaciones con tus compañeros y te mantenés bien”.

“Yo me dedicaría a esto, la verdad que es muy lindo y a mí me encantaría enseñar y dedicarme”. Y en cuanto al último premio que alcanzó expresó: “La verdad que me siento muy feliz , como que no me la creo, pero tener esta medalla en mis manos me hace sentir muy muy feliz, la verdad”.