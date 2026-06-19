Saida Martina Burgos tiene 15 años, es de Ostende, y hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: pelea contra un tumor germinal de ovario.

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Actualmente está internada en el Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa con quimioterapia luego de una recaída detectada en mayo de 2026. Allí la acompaña su familia, que no se despega en este proceso complejo y lleno de incertidumbre.

En medio de esta situación, su entorno pidió ayuda a la comunidad para poder afrontar los gastos del tratamiento y la estadía en la capital, que se vuelven cada vez más pesados.

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Desde la familia agradecieron la difusión del pedido y destacaron que cada aporte, por pequeño que sea, suma en este momento tan difícil.

En Ostende, vecinos, amigos y allegados ya comenzaron a compartir la campaña solidaria con un mismo objetivo: acompañar a Martina.

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📌 Alias para colaborar: Pihukena.mp (el alias fue aportado por el periodista de Crónica, Cristian Eche).