La Libertad Avanza sigue sufriendo, aunque a cuentagotas, de fugas en sus bloques de concejales de la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata de la concejal de Pilar, Solana Marchesan, quien anunció oficialmente su salida del partido violeta para incorporarse al nuevo espacio político “Consolidación Argentina”, liderado a nivel nacional por el comunicador Dante Gebel.

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La edil confirmó que mantendrá su banca en el Concejo Deliberante de Pilar, aunque lo hará bajo un monobloque propio que responderá a la mencionada estructura nacional. Mariana Huber, en Escobar, Luis Alberto Vivas, de Villa Gesell, y Patricia Heltner, de Mar Chiquita, son los otros ediles que se sumaron a Consolidación dejanado atrás a LLA.

El anuncio fue difundido mediante un documento titulado “Carta abierta a la ciudadanía de Pilar”, donde Marchesan expuso severas discrepancias con las conducciones actuales de los libertarios.

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Según la edil, quien recuerda fue “una de las primeras concejales de LLA del país”, el partido oficialista “cambió su instrumento y formas de hacer política”, alejándose de las demandas vecinales que habían motivado su ingreso a la política.

Marchesan sostuvo que las dinámicas de obediencia interna terminaron por distanciar al espacio de los objetivos originales. “Yo no entré a la política para defender estructuras, internas ni dirigentes. Entré para representar ciudadanos. No voy a confundir lealtad con obediencia, ni disciplina con silencio”, disparó en uno de los fragmentos más duros de su carta.

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La concejal aclaró que no abandonará la actividad pública ni su rol legislativo, sino que se transformará en el soporte territorial del armado federal que Gebel impulsa en la provincia de Buenos Aires.

En términos personales, Marchesan explicó que su alineación con Gebel responde a una identificación profunda con sus mensajes y prédicas desde la juventud.

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