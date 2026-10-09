El avance de la tecnología en especial de la inteligencia artificial (IA) puede traer muchos beneficios, aunque también contratiempos y, en casos más graves, la puerta abierta a la posible comisión de delitos.

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En las últimas horas se conoció que estudiantes de cuarto año del colegio Thomas Alva Edison, de Ituzaingó, fueron denunciados por alterar imágenes de alumnas con IA para que aparezcan sin ropa. El hecho se conoce en la misma semana que se desató un escándalo similar en Lomas de Zamora.

En este caso, se trata de dos denuncias presentadas en la Justicia sobre imágenes de alumnas. Las presentaciones fueron realizadas primero por una familia en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó y luego por el director del establecimiento educativo, Rodrigo Herrera.

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Los acusados son cuatro estudiantes de 4° año de la institución que tienen entre 15 y 16 años. Las causas tramitan en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, según afirmó el portal Primer Plano Online.

Cabe mencionar que las acusaciones que se investigan se encuadran en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona los delitos relacionados con la producción, distribución, divulgación y tenencia de material de explotación o abuso sexual infantil, con penas de prisión previstas de hasta 6 años, que pueden aumentar si se confirma que hay menores de 13 años entre las víctimas a las que les alteraron su imagen.

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Este jueves por la tarde, las autoridades de la escuela enviaron mensajes a las familias en donde reconocieron la situación interna que están atravesando, a la que denominaron como “de conflicto” y que “requiere unificar criterios y reforzar las pautas de cuidado, ya que involucra la privacidad, seguridad e integridad de estudiantes”.

“En 4º año surgió una situación vinculada con la edición y circulación de imágenes de estudiantes. Durante la investigación aparecieron además nuevos elementos que involucran imágenes de alumnos de distintos cursos, por lo que consideramos necesario estar atentos y abordar el tema institucionalmente”, se detalló.

En la mañana de este viernes se tenían previsto realizar reuniones en los cursos de secundaria para “compartir la información necesaria y acordar criterios comunes de intervención y cuidado”.

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Además del hecho de “desnudar” a sus compañeras, los acusados obtenían ganancias por las imágenes que compartían. Los estudiantes involucrados ya no asisten a clases de manera presencial.