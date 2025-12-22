La diputada nacional Lilia Lemoine, representante de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, volvió a protagonizar un fuerte cruce en redes sociales. Esta vez fue con Jorge Yoma, exsenador nacional por La Rioja, en el marco del debate político por el Presupuesto 2026.

El intercambio se dio en la red social X y escaló rápidamente desde una discusión política hacia una seguidilla de insultos personales, con mensajes que generaron fuerte repercusión y repudio.

Todo comenzó con una publicación de Lemoine en la que cuestionó a legisladores riojanos y apuntó directamente contra la gestión del gobernador Ricardo Quintela, al recordar la emisión de los “chachos” para afrontar gastos provinciales.

“Ningún diputado kuka y menos de La Rioja tendría que mostrar la cara por la comisión de Presupuesto”, escribió la legisladora bonaerense.

Jajaaaa! Quédate en el barro, chinita!



Donde te mandaron a chapotear los Menem, que están tan sucios que embarran hasta el barro😂



No pretendas subir a debatir conmigo, que te vas a “apunar”



Y te aconsejo les factures, aunque sea con un Registro del Automotor (son todos de… https://t.co/l35xS4DjWu — Jorge Yoma (@NegroYoma) December 21, 2025

La respuesta de Yoma no tardó en llegar y fue igual de agresiva. Desde su cuenta, le pidió que no se metiera con La Rioja y lanzó una serie de descalificaciones personales, marcando el tono que tendría el resto del cruce.

Lejos de bajar el nivel, Lemoine redobló la apuesta con ironías y acusaciones políticas, sugiriendo que Yoma no logró desplazar a Cristina Fernández de Kirchner del PJ y cuestionando su rol dentro del peronismo. A partir de ahí, el ida y vuelta se volvió cada vez más violento en términos discursivos.

Uno de los mensajes más repudiados fue el del exlegislador riojano, quien escribió: “Y no termines embarrada y en pelotas”, frase que rápidamente se viralizó y desató críticas por su contenido machista y ofensivo.

Lemoine respondió tratándolo de “viudita de Milei”, lo acusó de “manguear” candidaturas y lo calificó como un dirigente en decadencia. “Pobre tipo… llegar así al final de su carrera política, derrapando fulero”, escribió la diputada nacional por Buenos Aires.

El intercambio cerró con Yoma tildándola de “bufona” y cuestionando su capacidad para ocupar una banca en la Cámara de Diputados, con un mensaje en el que volvió a apelar a la descalificación personal.

El cruce con Yoma no es un hecho aislado. Lilia Lemoine viene acumulando varios enfrentamientos públicos en redes sociales desde que asumió su banca por la provincia de Buenos Aires.