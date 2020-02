"No tengo perros porque justamente tengo miedo a que pasen estas cosas y no tengo idea si puede ser malo o no por naturaleza, pero lo que sí sé es que el perro vino directamente a atacar a mí hija. Ella está traumada y al ver los pedazos de carne y sangre pensé que la mataba. Lo que expongo es para que no le pase a nadie más”, narró Anabel, la mamá de la beba de dos años que fue violentamente atacada por un pitbull en Berisso.

Cuando el perro atacó a la niña, su madre comenzó a gritar y tuvieron que intervenir vecinos para quitar al animal, que estaba prendido a la pierna de la menor.

Ya en el Hospital Larraín, la asistieron de urgencia y le dieron 40 puntos en la pierna izquierda.

El dueño del perro pudo ser identificado. El mismo declaró que el pitbull se escapó porque "el lugar de contención en el que estaba en ese momento era precario".