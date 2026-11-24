Un joven que se encontraba sentado en una mesa de un kiosco en Merlo fue agredido de forma brutal por un menor que juega al rugby, y la principal sospecha del ataque es que la víctima habría comenzado una relación con la ex novia del acusado.

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El hecho ocurrió en la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo, cuando Santiago, de 19 años, se encontraba tomando una gaseosa con un amigo en un kiosco.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo un joven se acerca por detrás de la víctima, que estaba sentado junto a un amigo, y comienza a golpearlo sin que mediara una discusión previa.

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El joven cayó desvanecido al suelo. “Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó Pablo, papá de Santiago.

🚨 UN RUGBIER DE 17 AÑOS ATACÓ A TROMPADAS AL NOVIO DE SU EX Y LO DEJÓ INCONCIENTE - Fue en Padua, Merlo. - El agresor no fue detenido. https://t.co/pL5TR9lYbh — Vía Szeta (@mauroszeta) November 23, 2026

Aunque el hecho es materia de análisis, el hombre comentó que el motivo del ataque podría estar relacionado a que el joven comenzó a salir con la ex pareja del acusado, quien juega al rugby y es conocido en el barrio.

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El adulto comentó en diálogo con el medio TN que logró hablar con la madre del agresor, quien le comentó que el chico, de 17 años, ya cuenta con antecedentes similares.

Acerca de la salud de Santiago, explicó: “Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”.

Por último, respecto a la causa, Pablo informó que recién este martes se presentará en la fiscalía para radicar la denuncia correspondiente, debido al feriado de este lunes.