Un total de 54 líneas de colectivos se sumaron al QR, tarjeta de débito y crédito, celulares y relojes con tecnología NFC vinculados a las tarjetas, como forma de pago del pasaje, brindándole una opción más al usuario.

Al respecto, el Gobierno informó que la medida, impulsada por la Secretaría de Transporte de la Nación tiene como objetivo, “avanzar en la modernización del transporte público”.

El valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que elijas.

¿Qué pasa con los beneficios de la Tarifa Social?

Los beneficios de la Tarifa Social se mantendrán, siempre que se utilice la misma credencial, ya sea en su formato digital como físico.

Por último, comunicaron que: “Este avance forma parte del proceso de modernización del sistema SUBE, que integra tecnología y transporte para ofrecer más opciones de pago y mejorar la experiencia de viaje en el AMBA” a los millones de usuarios que a diario se movilizan en colectivo

Las 54 líneas que añaden el sistema “Pagos Abiertos” son:

Jurisdicción Municipal

Almirante Brown: 501A

José C. Paz: 741

La Matanza: 620, 622, 624, 628

Lanús: 524

Lomas de Zamora: 540, 542, 548, 550, 551, 552, 553

Mercedes: 1, 2B

Morón: 634, 635

Pilar: 501B, 503

San Fernando: 710

San Miguel: 740

San Vicente: 503C

Jurisdicción Nacional: 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y197

Jurisdicción Provincial: 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445