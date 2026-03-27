“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, señala el parte por tormentas emitido por el SMN para este sábado.

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El aviso rige para toda la franja central de la Provincia, de este a oeste.

A su vez, el fenómeno meteorológico continuará el domingo, desarrollándose principalmente en el centro bonaerense y la costa atlántica.

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Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en todo el territorio provincial en horas del mañana del mismo domingo.

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