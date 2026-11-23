La empresa Arluchi, dedicada a la fabricación de suelas y materiales para calzado, cerrará su planta del Parque Industrial de Chivilcoy el próximo 30 de noviembre y trasladará su producción a Brasil, país de origen de su propietario, Andrei Lagragnha.

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La decisión fue confirmada por Juan López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) en Chivilcoy.

Arluchi S.A. se dedica a la producción y comercialización de suelas para calzados. Produce con la marca IDS y pertenece al grupo industrial Ruiz Hnos., con casi 4 décadas de trayectoria en el mercado nacional e internacional.

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López indicó que se realizan gestiones entre la firma, el sindicato y el Ministerio de Trabajo para acordar el pago de las indemnizaciones. Hasta el cierre, los empleados continuarán trabajando para completar los pedidos y las tareas pendientes.

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La compañía había llegado a tener unos 80 empleados en 2023, pero redujo progresivamente su personal hasta alcanzar una dotación de aproximadamente 25 trabajadores

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Según explicó el dirigente, tres trabajadores permanecerían vinculados a la empresa para desarrollar funciones comerciales, ya que la firma mantendría su actividad en el mercado argentino mediante la importación de suelas desde Brasil. También existe la posibilidad de que algunos empleados sean trasladados temporalmente para cumplir tareas durante algunos meses

En declaraciones a Radio Chivilcoy, López vinculó el cierre con un proceso de caída de la actividad que se profundizó durante los últimos dos años y medio, a partir de la disminución de los pedidos y las dificultades para sostener la producción. “Es horrible, más allá de que en el día a día veían cómo esto se estaba derrumbando. De todas maneras, es difícil aceptarlo”, señaló.

Arluchi había surgido con el objetivo de convertirse en una de las principales proveedoras de la ex Paquetá, instalada en Chivilcoy desde 2007. La actividad estaba organizada inicialmente en dos unidades: Rubbersol, dedicada al caucho, y Arluchi, especializada en EVA. Luego de la crisis de 2018, ambas líneas se fusionaron operativamente en 2019 bajo la marca ITS, con IDS como identidad comercial para sus suelas.