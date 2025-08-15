La bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados bonaerense sumó un nuevo desprendimiento a menos de un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El diputado Juan José Esper anunció su salida y conformó el unibloque “Derecha Popular”.

El alejamiento de Esper, dirigente alineado con el senador Joaquín De la Torre, era previsible tras algunas señales políticas que el legislador venía mostrando públicamente. Hace unos días, había replicado publicaciones del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, quien cuestiona abiertamente las políticas de Javier Milei. La movida de Esper acompaña el alejamiento de De la Torre sucedido meses atrás.

Esta salida se suma a la de los diputados que integran el bloque “Unión y Libertad” (Martín A. Rozas, Sabrina Sabat, María Laura Fernández, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Elida Alessi y Constanza Moragues Santos) quienes ratificaron que mantendrán un funcionamiento independiente de La Libertad Avanza.

Este nuevo quiebre pone en riesgo la continuidad de Agustín Romo al frente del bloque, cuya presidencia está cada vez más cuestionada.

