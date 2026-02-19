La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el cambio de sede que había solicitado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un nuevo revés para Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la entidad, en su pelea con el Gobierno de Javier Milei.

El organismo determinó que la AFA mantiene pendientes la presentación y regularización de balances y otros trámites administrativos. En particular, detalló que aún se encuentran bajo análisis actuaciones vinculadas a la reforma estatutaria y a los ejercicios contables correspondientes al período 2017-2024.

Además, la IGJ dispuso una inspección en el domicilio declarado -calle Mercedes 1366, distrito de Pilar - con el objetivo de verificar la existencia real de la nueva sede. Según el acta, no se halló identificación alguna del número denunciado.

Semanas atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya había impugnado la solicitud tras corroborar que la numeración indicada no existía en la calle y que en el predio solo había un lote alambrado con un cartel que anunciaba la futura construcción de una sede social y museo.

