El bonaerense Otto Fritzler volvió a escribir una página importante en el Turismo Carretera. El piloto oriundo de Bella Vista, partido de San Miguel, se quedó con la victoria en la octava fecha del campeonato disputada en el autódromo de Posadas y le dio a Mercedes-Benz su primer triunfo en la historia de la categoría.

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Fritzler, al mando del Prestige Auto Racing Team, fue el gran protagonista del fin de semana. El sábado consiguió la pole position y este domingo ganó la primera serie, para luego completar una actuación impecable en la final.

La carrera tuvo varias neutralizaciones por incidentes, pero el bonaerense supo mantenerse siempre entre los protagonistas. Primero avanzó sobre el marplatense Christian Ledesma para ubicarse segundo y, más adelante, aprovechó el relanzamiento para superar a Nicolás Bonelli y quedarse con la punta.

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En los giros finales volvió a salir el auto de seguridad, aunque Fritzler no dejó dudas. Controló los intentos de Bonelli y cruzó primero la bandera a cuadros para sumar su tercera victoria de la temporada y concretar un hecho histórico para la marca alemana en el Turismo Carretera.

Bonelli (Ford Mustang) terminó segundo, mientras que Julián Santero (BMW) completó el podio. Detrás finalizaron Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín.

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Con este resultado, Fritzler ratificó el gran momento que atraviesa en la temporada y volvió a festejar en Posadas, circuito donde también había ganado en 2025.

La próxima cita del Turismo Carretera será el Desafío de las Estrellas, que se disputará el 2 de agosto en el circuito de El Villicum, en la provincia de San Juan.