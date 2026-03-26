El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, criticó a Manuel Adorni tras la conferencia de prensa donde se cruzó con periodistas que lo interrogaron sobre sus viajes a Punta del Este en avión privado y propiedades supuestamente no declarada.

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El jefe comunal apuntó contra lo que consideró una actitud despectiva hacia el periodismo y puso el foco en los valores personales por sobre los cargos públicos. “Lo importante en un ser humano es su esencia, no importa su profesión o a qué se dedique, lo que realmente vale es ser buena persona”, expresó.

En ese marco, Zurro criticó directamente una frase atribuida a Adorni: “¿Cómo se te ocurre decir ‘vos solamente sos periodista’?”, cuestionó, y remarcó que los cargos políticos “son temporales” y conllevan una responsabilidad mayor mientras se ejercen, pero no implican superioridad sobre el resto.

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👉Como Intendente de Pehuajó, quiero hacer una reflexión a nivel Nacional.



Sr. Adorni, lo importante en un ser un humano es su esencia, no importa su profesión o ha lo que se dedique, lo que realmente vale es ser buena persona.



¿Cómo se te ocurre decirle vos solamente sos… pic.twitter.com/8iOMbiNe5N — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) March 26, 2026

El intendente calificó al vocero como “mentiroso y mala persona”. El mensaje cerró con una referencia irónica: “Este ultra-kirchnerista te regala este avioncito para que vayas a pasear”.

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