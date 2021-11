Padres de la comunidad educativa de una escuela de Hurlingham denunciaron que "hace más de dos años los alumnos no tienen clases presencial ya que el establecimiento la infraestructura no está apta para ser utilizada. Mientras todos los colegios dan comienzos normal, nuestros niños no".

Ara Pagliano Mlot fue la denunciante que se quejó: "La obra de refacciones y mantenimiento tenía un plazo de 90 días y se extendió a 2 años" y enumeró algunas de las problemáticas que presentaba en ese momento la institución:

Techos deteriorados, sectores a punto de caerse, producto de la humedad y filtraciones de agua.

Colocación de bomba de agua en el patio de la escuela, ya que no posee tapa y los docentes le pusieron mesas para evitar algún accidente.

Sanitarios abandonados y totalmente deteriorados. Los inodoros no cuentan con mochila y además son del tamaño de niños nivel inicial ya que los de tamaños de adulto nunca fueron instalados.

Instalación eléctrica insegura. La caja se encuentra a la altura de los niños, en el lugar del comedor de permanente tránsito .

Cocina: las aberturas rotas sostenidas con soportes oxidados en la mesada.

De esta forma aseguraron que ya hicieron los reclamos correspondientes ante el Consejero Escolar, pero no recibieron respuestas el respecto. Luego acercaron su problema al intendente y al secretario de Educación donde le mostraron las tres etapas de la obra y los montos invertidos.

"Él me aseguró que el establecimiento ya estaba en condiciones para ser abierto, qué ahora quedaba en manos de la directora para abrir el colegio. Me acerco al colegio , y fui recibida por la vicedirectora del establecimiento y me confirmó que desde municipio se acercaron el día lunes y dieron comienzo con algunas de las refacciones", sumó Mlot.

Sin embargo la madre denunció que la escuela sigue sin estar apta para ser utilizada y dar comienzo con los chicos y acompañó una serie de fotos que muestran el deterioro del establecimiento.