Pagano contra la congresista de EEUU que acusó a Argentina de racista: "Agarró problemas de su país y los quiso calzar en el mío"
Jasmine Crockett habló de sobre una supuesta “historia de racismo” en Argentina durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos,y en ese sentido dijo que la mayoría del público internacional apoyó a España en la final del Mundial 2026 por el pasado discriminatorio de la sociedad argentina. La Diputada de Coherencia la cruzó.
Marcela Pagano compartió una carta abierta donde criticó las afirmaciones de Crockett y aportó datos históricos. “Acá, en Buenos Aires, tenemos una palabra que le va a servir: macanear. Macanear es hablar con mucha seguridad de algo que no se conoce”, escribió Marcela Pagano.
La Diputada le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813, cincuenta años antes de la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln en Estados Unidos, y que la Constitución de 1853 estableció que cualquier esclavo que pisara suelo argentino quedaba libre: “¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar”, señaló la legisladora por la Provincia.
Pagano también señaló que las leyes argentinas nunca prohibieron matrimonios interraciales, a diferencia de la legislación estadounidense que recién en 1967 fue anulada por la Corte Suprema. “Nosotros nunca colgamos un cartel de ‘solo blancos’ sobre un bebedero. Ustedes los descolgaron ayer, como quien dice”, sentenció.
“Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, concluyó.
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