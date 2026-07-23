Marcela Pagano compartió una carta abierta donde criticó las afirmaciones de Crockett y aportó datos históricos. “Acá, en Buenos Aires, tenemos una palabra que le va a servir: macanear. Macanear es hablar con mucha seguridad de algo que no se conoce”, escribió Marcela Pagano.

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La Diputada le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813, cincuenta años antes de la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln en Estados Unidos, y que la Constitución de 1853 estableció que cualquier esclavo que pisara suelo argentino quedaba libre: “¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar”, señaló la legisladora por la Provincia.

Pagano también señaló que las leyes argentinas nunca prohibieron matrimonios interraciales, a diferencia de la legislación estadounidense que recién en 1967 fue anulada por la Corte Suprema. “Nosotros nunca colgamos un cartel de ‘solo blancos’ sobre un bebedero. Ustedes los descolgaron ayer, como quien dice”, sentenció.

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“Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, concluyó.

En Buenos Aires, al que habla con total seguridad de lo que no conoce le decimos macaneador. Hoy la congresista @JasmineForUS macaneó en el Capitolio sobre la “historia racista” argentina. Le mandé un mail a su casilla personal pidiendo que se rectifique recordándole unos datos… pic.twitter.com/AHZBexRxI0 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 22, 2026

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