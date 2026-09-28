“Estás gagá, Javier Milei. Otra vez me decís ‘mentirosa serial’ porque no podés explicar lo que pasaba en tu propia casa. ¿No era que habías cortado hasta el gasto en medialunas? Te lo cuento fácil, como para doña Rosa, así lo entendés vos también. Cuando alguien contrata gente para un evento, saca un seguro por si alguno se lastima. En ese seguro figura quién trabaja. Yo mostré un seguro de BBVA, del 1 de marzo de 2024, para ‘personal de catering’: mozos, cocineros, la gente que sirve en una fiesta”, expresó Marcela Pagano en redes sociales.

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Y añadió: “¿Quién figura como ‘personal de catering’? Javier Sosa, el encargado de la Quinta de Olivos. Sí: el que manejaba la casa donde vivís vos. Con el mismo DNI que tiene en el decreto con el que lo nombraste. Y con él, dos funcionarias de la misma quinta. ¿Quién sacó ese seguro? Analía Agudiez, la mujer de Sosa. Ella manejaba la cocina de Olivos y, aparte, tenía un catering privado: Pancitos Caseros. Su hermana, Belén Agudiez, es la amiga íntima de Karina y trabajaba con ella en la Casa Rosada. Todo queda en familia”.

“Mientras tanto, el Estado compraba comida para Olivos y la Casa Rosada como para un hotel: una sola licitación de 29 toneladas de carne, más de $500 millones. ¿Qué te pasó Milei cuando se hizo público lo que robaba Sosa?”, continuó la Diputada Nacional.

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“Cuando esto empezó a salir, ¿qué hiciste? Echaste a Sosa, cerraste la administración de la quinta, pediste la renuncia de Belén Agudiez y enojadas ésta y Karina te metieron a Casa Militar. Nadie echa a todo el mundo por una ‘mentira’. Y Pancitos Caseros borró todas sus redes”, lanzó.

Por último, Pagano sentenció: “Mentirosa serial, no. El que tiene que explicar por qué el encargado de tu propia casa figuraba de mozo para una productora que después contrató tu hermana sos vos. Ni que hablar de los abusos sexuales, que pronto saldrán a la luz”.

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Mentirosa serial, no. El que tiene que explicar por qué el encargado de tu propia casa figuraba de mozo para una productora que después contrató tu hermana sos vos. Ni que hablar de los abusos sexuales, que pronto saldrán a la luz. FIN — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 28, 2026

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