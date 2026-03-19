“Piedra libre para Adorni. El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público. ¿Y esto también lo van a adjudicar a la IA? Amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito”, expresó Marcela Pagano en sus redes sociales, donde adjuntó la imagen de la casa del funcionario de Javier Milei.

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Lilia Lemoine salió a defender a Adorni, pero terminó confirmando la información de la denunciante: “Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una mansión en la isla”, dijo la legisladora libertaria tratando de bajarle el precio a la vivienda del Ministro Coordinador, a quien se le estarían presentando inconsistencias entre sus ingresos y gastos.

Poco después el Jefe de Gabinete se expresó con respecto al Ministro de Economía Luis Caputo: “Toto es todo lo que está bien”, indicó. Y Pagano rápidamente aprovechó para contestar: “Y claro si te armó a medida la ley de ‘Inocencia Fiscal’”.

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