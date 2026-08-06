Este miércoles, en la previa del debate de la Ley de Tierras en el Congreso, se conoció que El Senador libertario Joaquín Benegas Lynch es fundador y socio gerente de una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras.

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En este marco, Marcela Pagano salió con todo contra legislador: “A este ladronzuelo que ya denuncié por esconder su patrimonio (viene lenta la justicia cuando conviene) no lo confundan con liberal, es liberal con la tuya pero bien conservador cuando se trata de enriquecerse a costa del bolsillo ajeno”.

“Chorros, corruptos, ¡afuera!”, lanzó la Diputada emulando a Javier Milei.

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Este miércoles, por la presión social, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el artículo que permitía la compra de territorio nacional por parte de extranjeros.

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