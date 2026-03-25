Pagano estalló contra el Canciller Quirno por Agostina Páez: "Abandonaste a esta compatriota y a su familia"
El funcionario de Javier Milei salió a tratar de capitalizar la liberación de la abogada en Río de Janeiro, pero la Diputada Nacional por Coherencia le dijo de todo. Lo trató de "sinvergüenza" y destacó el rol del ex Presidente Alberto Fernández.
“Hechos, no palabras”, manifestó el Canciller Pablo Quirno en redes sociales en alusión a la liberación de la abogada Agostina Páez, quien estuvo detenido en Brasil acusada de realizar gestos racistas.
La legisladora Marcela Pagano lo cruzó con todo: “Cara rota. Sinvergüenza. Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir".
Y añadió: “Gracias una vez más a la diplomacia parlamentaria y sobre todo nobleza obliga, al ex Presidente Alberto Fernández que desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como haces vos. Esa es la única verdad”.
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