“Hechos, no palabras”, manifestó el Canciller Pablo Quirno en redes sociales en alusión a la liberación de la abogada Agostina Páez, quien estuvo detenido en Brasil acusada de realizar gestos racistas.

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La legisladora Marcela Pagano lo cruzó con todo: “Cara rota. Sinvergüenza. Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir".

Y añadió: “Gracias una vez más a la diplomacia parlamentaria y sobre todo nobleza obliga, al ex Presidente Alberto Fernández que desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como haces vos. Esa es la única verdad”.

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