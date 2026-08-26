Damaris vive en Cipolletti, Río Negro, y encontró una particular manera de generar ingresos a partir de una actividad que comenzó casi de casualidad. Mientras cuidaba a sus sobrinos, empezó a realizar tratamientos para sacar piojos y liendres y, con el tiempo, decidió ofrecer el servicio a otras personas.

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La propuesta comenzó a difundirse a través de las redes sociales y rápidamente recibió consultas. Así, lo que había empezado como una tarea familiar se convirtió en una alternativa laboral.

El servicio consiste en realizar una limpieza minuciosa del cabello con peine fino, con el objetivo de retirar piojos y liendres. Se trata de un trabajo que requiere tiempo y paciencia, especialmente cuando se realiza en niños.

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Cuánto cobra por el tratamiento

Según contó Damaris, quienes concurren a su casa deben pagar entre $10.000 y $15.000, dependiendo del tratamiento.

En cambio, para quienes prefieren que se traslade hasta su domicilio, el valor aumenta y puede llegar a $25.000. En esos casos, el precio del servicio se ubica entre los $20.000 y $25.000.

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La particular propuesta llamó la atención en redes sociales y generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos destacaron que se trata de una solución práctica para un problema frecuente, otros se sorprendieron por la existencia de un servicio específicamente dedicado a sacar piojos y liendres.

La pregunta quedó instalada entre los usuarios: ¿pagarías por contratar a alguien para que te saque los piojos?