Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi y se quedó con una nueva edición del clásico de La Plata, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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El encuentro comenzó parejo, pero a los 35 minutos del primer tiempo el trámite cambió: Alexis Steimbach fue expulsado a instancias del VAR por una dura infracción y dejó al Lobo con diez jugadores.

Estudiantes aprovechó rápidamente la superioridad numérica y, sobre el cierre de la primera mitad, Eros Mancuso apareció con una gran volea para poner el 1-0.

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En el comienzo del complemento, Gimnasia recibió otro duro golpe. Germán Conti fue expulsado por doble amarilla y el equipo visitante quedó con apenas nueve jugadores.

A partir de allí, el Pincha dominó por completo y terminó de liquidar el clásico. Tiago Palacios marcó el 2-0 a los 15 minutos, Joaquín Tobio Burgos amplió la diferencia a los 25 y Alexis Castro puso el 4-0 definitivo a los 34.

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Con la goleada, Estudiantes sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura y quedó quinto en la Zona A, con seis puntos. Gimnasia, por su parte, continúa tercero en la Zona B con nueve unidades.

Además, el Pincha extendió su dominio en casa y ya acumula 20 clásicos platenses consecutivos sin perder como local ante Gimnasia.