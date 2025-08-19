Un cruce entre Karina Milei y Pamela David sacudió este lunes las redes sociales y escaló al plano político. Todo comenzó cuando la conductora aseguró en televisión que la secretaria general de la Presidencia lucía “un Rolex de 35 mil dólares”. La acusación se viralizó de inmediato y provocó una respuesta tajante de la hermana del Presidente.

Ads

“De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia”, publicó Karina en su cuenta de X. Y agregó: “Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”.

En el mismo posteo, la funcionaria señaló que el comentario de David fue parte de una “operación mediática” y vinculó lo ocurrido con el inicio del calendario electoral: “Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”.

Ads

Horas más tarde, y ante la repercusión que tomó el episodio, Pamela David reconoció su error en redes sociales: “Me equivoqué”, escribió en X, y anticipó que este martes se rectificará en vivo.

La respuesta de Karina no se hizo esperar: “Espero la aclaración de mañana en tu programa, Pamela. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira”. Además, le reclamó por otras expresiones contra su hermano: “También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras”.

Ads

El enfrentamiento quedó instalado en las redes y promete tener continuidad en la pantalla, donde Pamela David adelantó que buscará enmendar sus dichos. Mientras tanto, Karina Milei ratificó que llevará el caso a los tribunales.