Los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023 han sido, para todos los deportistas, un gran desafío. Argentina terminó en el séptimo lugar del medallero final que también ha entregado pasajes directos a los Juegos Olímpicos París 2024.

La delegación argentina logró sumar 75 medallas: 17 fueron doradas, 25 de plata y 33 de bronce.

Estados Unidos terminó en el primer lugar con 286 medallas (124 de oro). Segundo quedó Brasil con 205, (66 doradas) y completó el podio México con 142 y 52 de oro.

Todas las medallas de la delegación argentina en Santiago 2023

Oro (17):

- Atletismo (1): Belén Casetta (300 metros con obstáculos)

- Básquet (1): Selección masculina

- Canotaje (2): Agustín Vernice (K1 1000) y Agustín Vernice, Manuel Lascano, Gonzalo Lo Moro y Gonzalo Carreras (K4 500)

- Ciclismo (1): José Augusto Torres (BMX - Freestyle masculino)

- Esgrima (1): Isabel Di Tella (sable individual)

- Handball (1): selección masculina (Los Gladiadores)

- Hockey sobre césped (2): selección masculina (Los Leones) y selección femenina (Las Leonas)

- Pelota Vasca (2): María Lis García y Cynthia Pinto (Trinquete femenino) y Facundo Andreasen y Alfredo Villegas (Trinquete masculino)

- Rugby (1): Los Pumas 7

- Tenis (1): Facundo Díaz Acosta (Singles)

- Vela (2): Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (Nacra 17), Julio Alsogaray y Malena Sciarra (Snipe)

- Wakeboard (2): Eugenia de Armas y Kai Ditsch

Plata (25):

- Aguas Abiertas (1): Ivo Cassini (10 kilómetros)

- Atletismo (2): Florencia Borelli (Maratón), Germán Chiaraviglio (Salto con garrocha).

- Canotaje (3): Brenda Rojas (K1 500 metros), Lo Moro Benassi-Vernice (K2 500 metros) y Rojas-Garro (K2 500 metros)

- Ciclismo (1): Eduardo Sepulveda

- Esquí acuático (1): Tobías Giorgis (Overall)

-Gimnasia (1): Daniel Villafañe (Anillas)

- Handball (1): Selección femenina (La Garra)

- Judo (1): Brisa Gómez (57 kilos)

- Natación (1): Ulises Saravia (100 metros espalda)

- Tiro (2): Fernanda Russo (Rifle de aire 10 metros) y Federico Gil (Skeet)

- Taekwondo (1): Lucas Guzmán (58 kilos)

- Tenis (1): Lourdes Carlé (Singles)

- Patín Artístico (1): Donato Mastroiani

- Pelota Vasca (2): Sabrina Andrade (Paleta de goma) y Federico Fernández (Paleta de goma)

- Ráquetbol (3): María José Vargas y Natalia Méndez (Dobles femenino y doble equipos) y María José Vargas y Diego García (Ráquetbol - Equipo mixto)

- Squash (1): Leandro Romiglio, Jeremías Azaña y Roberto Pezzota (equipo masculino)

- Vela (1): Catalina Turienzo (Kite)

- Voleibol (1): Selección masculina

Bronce (33):

- Atletismo (1): Relevo 4x100 masculino (Franco Florio, Tomás Mondino, Bautista Diamante y Juan Ignacio Ciampitti)

- Básquet (1): Selección femenina

- Boxeo (2): Ramón Quiroga (51 kilos) y Abraham Buonarrigo (80 kilos)

- Canotaje (2): Candelaria Sequeira, Lucía Dalto, Martina Isequilla y Sabrina Ameghino (K4 500) y Valentín Rossi (K1 1000)

- Esquí Acuático (1): Tobías Giorgis (Salto)

- Esgrima (2): Augusto Servello (sable individual) y equipo masculino espada

- Gimnasia (1): Santiago Ferrari (Trampolín)

- Karate (2): Luca Impagnatiello (Kata) y Yamila Benítez (50 kilos).

- Lucha Libre (2): Catriel Muriel (125 kilos) y Agustín Destribats (65 kilos)

- Natación (1): Macarena Ceballos (100 pecho)

- Pelota Vasca (2): Micaela Cortez (Frontball) y Lorenzo Cardozo y Emiliano García (Frontenis)

- Ráquetbol (1): María José Vargas (individual femenino)

- Remo (2): Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro (Doble par ligero) y Alejandro Colomino y Pedro Dickson (Doble par ligero)

- Taekwondo (3): José Luis Acuña (68 kilos), Agustín Alves (80 kilos) y Giulia Sendra (49 kilos)

- Tenis (3): Lourdes Carlé y Julia Riera (Dobles femenino), Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta (Dobles mixto) y Julia Riera (Singles)

- Tenis de Mesa (2): Horacio Cifuentes y Gastón Alto (Dobles masculino) y Gastón Alto, Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo (Equipos)

- Patín Artístico (1): Martina Della Chiesa

- Surf (1): Santino Basaldella (SUP)

- Vela (2): Lucia Cardozo (Clase ILCA6), Javier Conte, Martina Silva y Trinidad Silva (Lightning)

- Waterpolo (1): Selección masculina (Los Yacarés)

Clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024

La primera en conseguir la clasificación olímpica fue Fernanda Russo, quien finalizó en segunda en la prueba de rifle de aire 10 metros y aprovechó que la campeona, la estadounidense Sagen Maddalena, medallista de oro en esa prueba, ya tenía su plaza. La tiradora fue, además, la primera en cosechar una medalla para Argentina en Santiago 2023 y en París tendrá su tercera experiencia olímpica, ya que participó en Río 2016 y Tokio 2020.

El tiro también le dio a Argentina el segundo pasaje a París y fue para Federico Gil, quien también se colgó la medalla plateada en la prueba de skeet. Al igual que Russo, para Gil será su tercera participación olímpica, después de Río 2016 y Tokio 2020.

El tercer clasificado para los Juegos Olímpicos fue Franco Serrano, quien terminó quinto la prueba de pentatlón y se quedó con una de las dos plazas para Sudamérica que otorgaba la competencia. Para Serrano será su debut en un Juego Olímpico de mayores, ya que sólo participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud – Buenos Aires 2018.

El tenis entregó el cuarto y quinto pasaje a los Juegos Olímpicos: Lourdes Carlé se metió en la final luego de derrotar a la canadiense Rebecca Marino y se clasificó para París 2024, Juego al que llegará si se mantiene entre las 400 mejores de la WTA cuando cierre el ranking antes de la competencia, y lo mismo hizo Facundo Díaz Acosta tras derrotar al brasileño Gustavo Heide. También Díaz Acosta deberá estar entre los 400 mejores de la ATP al cierre de la clasificación para París.

La vela tuvo tres clasificaciones: Catalina Turienzo, con sus apenas 17 años, lo consiguió al finalizar en la segunda posición de la Fórmula Kite (el oro en esa prueba fue para la estadounidense Daniela Moroz, seis veces campeona mundial, y ya clasificada para París 2024) y tanto Francisco Saubidet Birkner como Chiara Ferretti lo hicieron al quedar cuartos en iQfoil. En esta disciplina llegaron a Santiago con el boleto asegurado a París, Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, en Nacra 17 y Luciana Cardozo, en ILCA 6 (habían clasificado en el Mundial de La Haya).

Además, José María Larocca sacó pasaje a París en equitación individual. Esta plaza es para el país, por lo que el jinete puede ser reemplazado, y se le otorgó a los tres mejores individuales fuera de los que clasificaron por equipo, con un máximo de una vacante para cada Comité Olímpico. Ese mismo día, Los Leones, se adjudicaron el pasaje a Paris al vencer a Chile por 3-1 y subir al escalón más alto del podio.

La penúltima jornada de Santiago 2023 entregó clasificaciones a los equipos: primero, “Los Gladiadores” lo consiguieron al aplastar a Brasil en la final del balonmano y, luego, “Las Leonas” sacaron pasaje al imponerse por 2-1 a Estados Unidos en la final definición del hockey femenino.

No está demás recordar que antes de Santiago 2023 ya habían logrado clasificar para París 2024, el rugby seven (se quedó con una de las plazas que otorgaba el Circuito Mundial), la nadadora Macarena Ceballos (logró la marca en los 100 pecho en el Mundial de Fukuoka), como ya dijimos los regatistas Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (Nacra 17) aseguraron su lugar en el Mundial de La Haya y en esa misma competencia Luciana Cardozo consiguió el cupo para Argentina en ILCA 6. El último en sacar boleto a París 2024 antes de los Juegos Panamericanos había sido Agustín Vernice al terminar noveno en la final del K1-1000 en el Mundial de canotaje. Además, el ciclismo tendría un cupo asegurado, pero todavía no es oficial.