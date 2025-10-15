La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) informó que este jueves (16 de octubre) a las 12 horas organizará un “Panazo” contra el gobierno nacional.

Será en las calle Real y Avenida Argentina, junto al mástil, en el centro de la ciudad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires.

"Vamos a hacer un gran esfuerzo y a regalar 4 mil kilos de pan a las familias que se acerquen, como una manera de visibilizar la crisis casi terminal que está sufriendo la industria panadera, desde que comenzó el gobierno de (Javier) Milei”, explicó Martín Pinto, directivo de la CIPAN y uno de los principales referentes del sector panadero.

En ese sentido, Pinto sostuvo que “en los últimos 18 meses se ha registrado la mayor baja histórica del consumo de pan y el máximo aumento de los costos de producción, a raíz de las subas constantes de los precios de las materias primas y los insumos, las tarifas de servicios públicos y los alquileres, lo que ya ha ocasionado el cierre de más de 1.700 panaderías en todo el país”, sostuvo Pinto.

La actividad se llevará a cabo en el marco del Día Internacional del Pan, que se celebra todos los 16 de octubre, tal como lo estableció la Federación Internacional de Panaderos, como una forma de destacar la importancia de este alimento fundamental en la dieta humana, su valor nutricional, el rol de los panaderos artesanos y su papel en la seguridad alimentaria.

Algunos de los centros de panaderos que participarán en la protesta, son los de Merlo, Florencio Varela, Quilmes, Marcos Paz, Moreno, General Las Heras, entre otros.