El incendio se desató en un depósito de garrafas ubicado sobre la calle Constituyentes, en Mariano Acosta, partido de Merlo. Las llamas avanzaron rápidamente y dieron paso a una seguidilla de explosiones que sembraron pánico en toda la zona.

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“Explotan y vuelan 500 metros”, aseguró Ramón, vecino del lugar, en declaraciones a LN+. Según relató, los restos de las garrafas llegaron a caer a varias cuadras y provocaron destrozos en techos y viviendas.

🔥 Arde un depósito en Constituyentes y Casaux, Mariano Acosta #Merlo El lugar estaría lleno de garrafas. pic.twitter.com/QhRG32Tq3f — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 25, 2026

El impacto fue tal que muchas casas quedaron vacías. “Hay pedazos de garrafas enteras arriba de los techos, losas rotas y chapas voladas”, describió. También contó que un vecino sufrió un fuerte golpe y tuvo que ser trasladado a un centro de salud.

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En paralelo, otros vecinos también reflejaron el dramatismo del momento. “Empezamos a escuchar las explosiones y nos despertamos sin saber qué pasaba. Sacamos los vidrios de la casa para que no exploten”, contó Noelia en diálogo con TN. “Estoy encerrada y sin poder salir”, agregó.

Corte por operativo en

Calle Constituyentes, entre Bustillo/Colombres en Mariano Acosta, partido Merlo por incendio en un depósito de garrafas. @solotransito pic.twitter.com/sERfqMuMj5 — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) March 25, 2026

Las explosiones, que se extendieron durante varias horas, obligaron a evacuar la zona. Incluso una escuela ubicada a pocas cuadras tuvo que ser desalojada por precaución.

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Ramón también señaló que, pese al operativo, hubo personas que no respetaron las indicaciones. “La zona está evacuada, pero hay gente que no entiende y se acerca igual, incluso para filmar”, advirtió.

Siguen las explosiones en el depósito de garrafas ubicado en Cassaux y Constituyentes, Mariano Acosta😱 pic.twitter.com/8cs0MzNjg4 — Merlo Real (@Merlo_Real) March 25, 2026

Según los primeros datos, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico dentro del depósito. La combinación con las garrafas generó un escenario de extrema peligrosidad.

Los bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego, mientras las autoridades intentaban resguardar a los vecinos ante el riesgo de nuevas explosiones.

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[AHORA] Explosión e incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta. pic.twitter.com/vwvu1o7Rqr — Merlo Real (@Merlo_Real) March 25, 2026

Los videos registrados por los vecinos reflejan la magnitud del hecho: fogonazos, estruendos constantes y proyectiles que salían despedidos por el aire, en medio de una situación que muchos compararon con “un bombardeo”.

La investigación sigue en curso y se espera un parte oficial con el detalle de heridos y daños.