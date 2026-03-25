Pánico y destrozos por incendio en un depósito de garrafas en Merlo: “explotan y vuelan 500 metros”, alertan los vecinos
El incendio comenzó de madrugada y generó escenas de terror en Mariano Acosta. Las explosiones se extendieron durante horas y provocaron daños en viviendas cercanas. Los videos más impactantes muestran columnas de humo, detonaciones constantes y restos que caen sobre casas del barrio.
El incendio se desató en un depósito de garrafas ubicado sobre la calle Constituyentes, en Mariano Acosta, partido de Merlo. Las llamas avanzaron rápidamente y dieron paso a una seguidilla de explosiones que sembraron pánico en toda la zona.
“Explotan y vuelan 500 metros”, aseguró Ramón, vecino del lugar, en declaraciones a LN+. Según relató, los restos de las garrafas llegaron a caer a varias cuadras y provocaron destrozos en techos y viviendas.
El impacto fue tal que muchas casas quedaron vacías. “Hay pedazos de garrafas enteras arriba de los techos, losas rotas y chapas voladas”, describió. También contó que un vecino sufrió un fuerte golpe y tuvo que ser trasladado a un centro de salud.
En paralelo, otros vecinos también reflejaron el dramatismo del momento. “Empezamos a escuchar las explosiones y nos despertamos sin saber qué pasaba. Sacamos los vidrios de la casa para que no exploten”, contó Noelia en diálogo con TN. “Estoy encerrada y sin poder salir”, agregó.
Las explosiones, que se extendieron durante varias horas, obligaron a evacuar la zona. Incluso una escuela ubicada a pocas cuadras tuvo que ser desalojada por precaución.
Ramón también señaló que, pese al operativo, hubo personas que no respetaron las indicaciones. “La zona está evacuada, pero hay gente que no entiende y se acerca igual, incluso para filmar”, advirtió.
Según los primeros datos, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico dentro del depósito. La combinación con las garrafas generó un escenario de extrema peligrosidad.
Los bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego, mientras las autoridades intentaban resguardar a los vecinos ante el riesgo de nuevas explosiones.
Los videos registrados por los vecinos reflejan la magnitud del hecho: fogonazos, estruendos constantes y proyectiles que salían despedidos por el aire, en medio de una situación que muchos compararon con “un bombardeo”.
La investigación sigue en curso y se espera un parte oficial con el detalle de heridos y daños.
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